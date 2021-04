El senador Esteban Bullrich anunció tener Esclerosis Lateral Amiotrófica

El miércoles por la mañana, el senador nacional Esteban Bullrich dio a conocer, a través de una carta enviada a la Cámara Alta y publicada en sus redes sociales, que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad debilita los músculos y afecta las funciones físicas.

A pesar de ello, Bullrich aseguró que esta situación “no le impide continuar con sus funciones”, por lo que se mantendrá su banca en el Senado. “Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico”, escribió en la misiva.

A su vez, indicó que, en su rol, “va a sumar una prioridad más a su vida”. “Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y la calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina”.

“Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con el diagnóstico definitivo sobre mi condición”, comenzó en el escrito.

Y continuó: “La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él”.

Antes de agradecer a todos sus allegados y finalizar el texto, escribió: ” Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo. Voy a averiguarlo y hacerlo valer la pena.

Cabe recordar que, el pasado 15 de diciembre, Bullrich fue motivo de preocupación luego de su forma de hablar en sesión plenaria de comisiones del Senado. En su momento, explicó en un hilo de Twitter de qué se trataba.

“Se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”, detalló en aquel momento.

Fue entonces que el legislador contó que “el stress” de ese año, lo “afectó especialmente” y le produjo una “disartria”, que es “un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales”. Es más, hace un mes, el ex ministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri admitía que tenía que “aprender a hablar de nuevo”.

El ex mandatario nacional compartió en su cuenta oficial de Twitter el video con la intervención que hizo el ex ministro de Educación en el recinto

Tras los posteriores estudios mencionados por Bullrich en la carta publicada el día de hoy, junto a los profesionales de la salud se determinó que la ELA era aquello que afectaba a su habla.