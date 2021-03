El reconocimiento de la vacuna Sputnik a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue vacunada este jueves en el Centro Islámico en la Ciudad de Buenos Aires y felicitó al Gobierno porteño por la atención que recibió. Esta mañana, la que recibió un reconocimiento fue la diva de los almuerzos y fue, ni más ni menos, que desde la cuenta de la vacuna Sputnik V.

“Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los vacunados con la Sputnik V. Ella compartió lo agradecida que estaba con la experiencia. Le deseamos a la gran dama de la TV argentina un éxito aún mayor ahora que está protegida del covid-19”, escribieron citando una nota de La Nación.

Mirtha Legrand se inscribió y esperó a que le den el turno para recibir la vacuna. Esperó como una ciudadana más y no aceptó ningún privilegio.

La diva de los almuerzos recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik y expresó su alegría en las redes.

Luego de esperar su turno y sin ningún tipo de privilegios, como una ciudadana común y corriente, Mirtha Legrand, finalmente recibió con mucha alegría la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus.

Luego de la inoculación, Mirtha subió a sus redes la foto junto al certificado y un mensaje para generar conciencia.

“Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó la conductora en su cuenta de Twitter.

Por su lado, su nieto Nacho también se mostró feliz con el acontecimiento y le escribió: “Te admiro. Sos una ciudadana ejemplar”, le expresó en esa misma red social.

El pasado 4 de marzo, La Chiqui se había mostrado un tanto decepcionada por la demora en obtener su turno y le había dicho a Adrián Pallares “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”.

Mirtha fue una de las pocas estrellas de la televisión argentina que mantuvo el estricto aislamiento durante el 2020, y cumplió a rajatabla con todos los cuidados pertinentes que iban anunciado desde el Gobierno Nacional.

Consultada por cómo transitó las diferentes etapas de la cuarentena confesó: “No crean que lo pasé bien (con el aislamiento): he tenido momentos de mucha angustia. La primera palabra que se me ocurre es angustia, y también un poco de desesperación: ni al balcón salía porque tenía miedo. Es duro, eh. Es muy difícil. Hay que tener mucha salud mental”, señaló. En esa línea, explicó que pasó el tiempo con su asistente personal, Elvira: “Pero llegó un momento en que ya no teníamos más tema (de conversación)”. Y como “lo peor es no hablar”, Mirtha encontró una alternativa: “Leía el diario en voz alta para escucharme”, en comunicación telefónica con “Nosotros a la mañana”.