“El que no trabaja se va”, Intendente de Roldán

La misiva emitida por el Intendente Escalante contenía este texto:

“Queridos vecinos, quiero contarles que he decidido dejar fuera de la lista de empleados municipales a una serie de personas que no cumplen con los requisitos para serlo.

Los casos más emblemáticos son el de un empleado que hace 3 años que vive en otra provincia y sigue cobrando su sueldo. Otro, ingresó hace 8 meses y nunca vino a trabajar dando parte de enfermo todo el tiempo.

Además de ello, hemos vuelto atrás otras 30 recategorizaciones que se dieron en época electoral. Ya se le ha comunicado al sindicato para que esté al tanto de esto y hemos procedido a iniciar las acciones para sacarlos del municipio.

Como dije durante mi asunción, hace menos de 60 días, “el que no trabaja se va”. No vamos a permitir que el dinero del contribuyente se malgaste. Somos gestores de una Municipalidad que debe brindar servicios al pueblo.

Además de los casos que les comenté existen personas que no se presentaron a sus puestos de trabajo y otros que en el término de un año registraron entre 30 y 100 inasistencias injustificadas.

Todos siguen el camino legal para dejarlos fuera de la Municipalidad.Estamos ordenando el caos que nos dejó la gestión de #Pedretti que impuso durante años una lógica de administración #Kirchnerista, donde se malgastaron los recursos de todos. Las decisiones que estamos tomando significarán un ahorro de millones de pesos que serán destinados a obras y servicios que #Roldán necesita.

Mientras, avanza la auditoría que arrojará luz sobre algunos puntos oscuros y probablemente derive en sumarios. Procedimos a jubilar a personal que estaba en condiciones de tomar ese beneficio y estamos revisando uno por uno los casos. Tenemos un municipio con exceso de empleados administrativos y falta personal de control y que preste servicios en las calles.

Párrafo aparte para familiares y ex secretarios y secretarias del anterior gabinete que luego de perder las elecciones se quedaron trabajando en la Municipalidad y cobrando sueldos con categorías altas. Si bien está dentro de la Ley, es mi deber ser sincero y decirles que no me parece ético.

Hubiera sido mas saludable para todos que probaran con la actividad privada antes que quedarse a poner palos en la rueda.Estamos haciendo todo lo que está dentro de la Ley para revertir todas las situaciones.

Es injusto que el dinero de los contribuyentes deba ir a pagar sueldos de personas que están atrincheradas atrás de un escritorio, cuando es necesario ordenar la ciudad. El trabajo de reconstruir un municipio que estaba sometido al caudillismo, volver a la cultura del trabajo, del respeto y de la convivencia, es arduo. Daniel Escalante

Recién empezamos, sigo convencido del potencial que tenemos como ciudad y que en Roldán se puede vivir mejor”. Cerró Escalante.