El presidente le pidió a los gobernadores que paguen la suma fija: “Esto no es un ‘plan platita’, es un plan justicia”

El presidente Alberto Fernández inauguró la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Costa de Reyes, en Catamarca, y desde allí se refirió a la suma fija de $60.000 para los empleados públicos y estatales.

“Para que a nadie lo confunda: no es un programa platita. Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. Eso es, no es otra cosa. La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años”, señaló el mandatario.

Esto viene en relación a que al menos nueve distritos confirmaron que no pagarán el bono que dispuso el pasado fin de semana el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, para trabajadores del sector público y privado con salarios netos inferiores a los $400.000.

En ese sentido, Fernández también se dirigió a los empresarios y señaló: “A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia, llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos”.

El mandatario inauguró la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Costa de Reyes, lugar desde donde hizo una defensa del Estado y de la obra pública, al tiempo que lanzó críticas a las fuerzas opositoras y al Fondo Monetario Internacional.

Allí estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela.

Además, de cara a las elecciones generales, Fernandez sostuvo: “Yo pensé en ustedes, ellos piensan en ellos. Una estampida iba a llenar de pobres a la Argentina, y no sabía cuántos votos perdía y no me importó”, dijo Fernández recordando los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.

También criticó a los políticos que, detrás de la “fachada” de rockstar, esconden “ una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos”.

En relación al FMI, Fernández dijo que si su Gobierno hubiera hecho caso a ese organismo internacional “Argentina estaría enormemente empobrecida, con una devaluación impresionante”. Y luego añadió: “Eso es lo que nos pedían que hiciéramos. No lo hicimos y no lo vamos a hacer”.