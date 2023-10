El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que designa a la jueza Figueroa

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el nombramiento por cinco años de la jueza Ana María Figueroa para que siga ejerciendo por cinco años más y se abre un conflicto de poderes.

“Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”, indica la Resolución 502/23, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria. Así, quedó abierto un virtual conflicto de poderes.

Sucede que la magistrada fue desplazada en septiembre pasado por la Corte Suprema por haber cumplido 75 años, la edad límite que fija la Constitución Nacional. Su pliego, mientras tanto, se encontraba pendiente de aprobación en el Senado. El oficialismo intentó reunir quórum para tratarlo antes del 9 de agosto -cuando Figueroa alcanzó la edad límite-, pero no pudo y la magistrada decidió permanecer en su cargo. Finalmente, el máximo tribunal decidió cesarla en sus funciones. Pero el Senado se reunió la semana pasada -en una sesión en la que también se aprobaron reformas a la Ley de Ganancias y Alquileres- y aprobó el pliego en un tensa sesión gracias al voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala, después de dos empates 35 a 35. El caso llegaría nuevamente a la Corte Suprema, pero es una incógnita lo que pueda suceder hasta entonces. ¿Figueroa ejercerá hasta que el máximo tribunal vuelva a pronunciarse?

En el oficialismo descartan un conflicto. Entienden que la Corte no tenía la potestad para desplazar a Figueroa y advierten que deberá retomar sus funciones en la Cámara de Casación. En el máximo tribunal penal -después de la Corte Suprema- se acaba de resolver que la vicepresidenta Cristina Kirchner enfrente los juicios por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Este lunes, la ex presidenta apeló los fallos de Casación que revocaron sus sobreseimientos en aquellas causas justamente por el apartamiento de la jueza Figueroa.

La Cámara Federal de Casación Penal había dispuesto el pasado 18 de septiembre que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y otro por el Memorándum de entendimiento con Irán para volver a analizar la actuación de la Justicia en la investigación por el atentado a la AMIA, por presunto encubrimiento, en los que está imputada Cristina Kirchner, revocando así los sobreseimientos de la ex mandataria en ambos procesos. Fue por los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Debía intervenir en ese caso también la ex presidenta de la Cámara, Ana María Figueroa. Pero la ex magistrada fue desplazada por la Corte por haber alcanzado la edad límite de 75 años que fija la Constitución Nacional.

Fue justamente ese hecho el que tomó la defensa de la ex presidenta para fundamentar uno de sus argumentos. Su defensa sostiene que si bien la ley “hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces”, aquella norma resulta de “dudosa constitucionalidad”.