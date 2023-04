El potente cruce Ángel de Brito y Nancy Pazos en la red: “Te rajé por pésima compañera”

En la madrugada de este miércoles, Ángel de Brito y Nancy Pazos se cruzaron en Twitter, donde quedó plasmado una vez más que entre ellos no existe buena onda.

ÁNGEL DE BRITO Y NANCY PAZOS | INSTAGRAM

El periodista publicó un video de la cuenta de TikTok @revolucion.popular, en el cual se ve una parte de la entrevista que dio Nancy Pazos a Pablo Duggan para su ciclo de C5N, donde habla de por qué Viviana Canosa es tan detractora del gobierno de Alberto Fernández: “Canosa es una mujer que ha hecho del show televisivo un don, así como lo hizo en términos del espectáculo, ahora lo hace en la política. Un poco de despecho me parece (que le pasa), yo creo que ella se imaginaba en otro lugar en este momento“.

Ángel posteó el clip en su Twitter y lo acompañó con este título: “Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: ‘es una despechada se imaginaba de Primera Dama’“. La periodista y panelista de A la Barbarossa (Telefe) se cruzó con el tuit y no dudó en responderle contundentemente: “No entrecomilles algo que yo no dije Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podes soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos, me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañas? ¿O te doy Rating?”.

De Brito redobló la apuesta y contestó a los dichos de Nancy: “Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH. No das rating, deja de fabular, loca… Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada“.

Ángel de Brito cruzó a Nancy Pazos por acusarlo de hacer campaña en contra de Romina de Gran Hermano: “Una más del montón que se cree mil”

Ángel de Brito cruzó a Nancy Pazos por acusarlo de hacer campaña en LAM (América TV) para que Romina Uhrig se vaya de Gran Hermano (Telefe).

“A Alfa lo echamos nosotras… ¿y a Romina no la echó Ángel de Brito y compañía? Dejame de hinchar”, sentenció Nancy Pazos durante un debate con Analía Franchín al aire de A la Barbarossa (Telefe).

“Esta señora no entiende nada de realities. Ni de votaciones, ni de programas de Tv. Solo desparrama su resentimiento. Una más del montón que se cree mil“, le contestó en Twitter el conductor de LAM.