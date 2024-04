El posteo de Jorge Rojas tras las declaraciones de Barbie Muriel: “Decir adiós siempre va a tener un costo”

El pasado fin de semana el nombre de Jorge Rojas estuvo muy presente en los medios luego de que se conociera la identidad de Barbie Muriel, una joven modelo que relató con lujo de detalles la relación que mantuvo durante casi 2 décadas con el artista de manera extramatrimonial.

No obstante tanto el cantante como la modelo aseguraron tener una relación, que llegó a su fin, y que era conocida por el entorno de trabajo, así como por la esposa del músico, Valeria Ojeda.

Por su lado, Barbie dejó en su instagram en la sección de stories destacadas un repaso por la relación que mantuvo con Rojas y donde explicó el vínculo que mantuvieron: “ Es como un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. No hay nadie que me conozca que no sepa esto. Así que bueno este es el “secreto de mi vida”” contestó a la pregunta de si tiene una relación con Jorge al tiempo que sumó fotos y videos de todo lo vivido.

La respuesta de Jorge Rojas

Asimismo el exintegrante de Los Nocheros publicó un posteo explicando un poco la situación y dijo: “Esto pertenece una vez más al complejo universo de las relaciones humanas, transitamos el camino de la vida en contacto con otros individuos y de ahí resultan las historias”, comenzó diciendo.

Y sumó: “Esta en particular lleva mucho tiempo, pasó por muchos estados, fue apasionada, divertida, complicada y hoy dolorosamente triste. Tuvo un principio, un camino y un final, atravesó cambios profundos en cada ser, por momentos éramos cercanos y en otros perfectos desconocidos”, aseguró sobre la relación con Muriel.

Al tiempo que no negó el vínculo con la joven y explicó: “Lo que van a ver y escuchar es el resultado de una relación que no fue un secreto y que hoy después de alejarme, del otro lado se decide revelar la intimidad de la historia. Encontrar la fortaleza para aceptar y reconocer nuestros errores, será el primer paso, para luego perdonar y perdonarnos”, concluyó en un posteo que luego decidió borrar.

Recordemos que Rojas está casado desde el 2012 con Valeria Ojeda una de las bailarinas de su equipo y con quien tuvo a sus 2 hijos. Además el artista tiene 3 hijos más de una relación anterior y según contó Barbie, transitaron en su momento la pérdida de un bebé al que llegaron a llamar Inti.

En el día de hoy, Barbie brindó una nota con Intrusos y allí contó detalles de la relación que mantuvo durante 20 años con el músico y explicó algunos detalles del vínculo que los unía.

Entre las cosas más destacadas de la nota, la modelo oriunda de Mendoza resaltó que no siempre durante estos años la relación fue lineal y que hubo momentos en donde ambos mantuvieron otras parejas, así como la relación de matrimonio que tiene el cantante y que todos estaban al tanto de estos vínculos. Además reveló que no solo mantenía con Rojas un romance, sino que también tenían relación profesional, ya que en muchas ocasiones trabajaron juntos.