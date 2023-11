El Polaco habló de la difícil situación con Barby Silenzi: “Estamos en crisis, la más grande que tuvimos”

Juana Viale hizo sonrojar al Polaco con una pregunta picantísima: “¿Qué es lo que más te gusta hacer?”

La picantísima pregunta de Juana Viale al Polaco: “¿Qué es lo que más te gusta hacer?”

De los fuegos de MasterChef Celebrity a los bailes en La Academia de ShowMatch, pasando por su pronto debut en la actuación con La 1- 5/18, la nueva ficción de Pol-ka, El Polaco viene incursionando en terrenos fuera de su carrera como cantante. Juana Viale tuvo al artista en su mesa del domingo y terminó haciéndole una pregunta indiscreta… ¡sobre todo lo que sabe hacer bien!

“¿Te gusta actuar? ¿Te gusta la cocina?”, indagó la conductora. “Sí, yo hago cualquier cosa, Juana. Si tengo que levantar paredes, levanto paredes. Si querés que cocine, cocino. Te bailo”, empezó diciendo la pareja de Barbie.

“Pero, ¿qué es lo que más te gusta hacer?”, insistió Juana, con una sonrisa, jugando al doble sentido ¿sobre los dotes amatorios del músico? “Sinceramente,… ¿Qué es lo que me gusta hacer en qué sentido?”, preguntó él, poniéndose colorado. “Hacer”, repitió ella, risueña.

Polaco: “¿Qué es lo que me gusta hacer en qué sentido? Me gusta jugar al fútbol y cantar”.

¡Y El Polaco se achicó! “Me gusta jugar al fútbol y cantar. Eso es lo que más me gusta”, lanzó, sonriente mientras se hacía un silencio y Coco Sily saltaba por la tensión sexual que se respiraba ahí. “Qué fuerte que se puso en un momento. Yo lo vi”, acotó, mientras ella volvía a la carga. “¡Hubo un ida y vuelta! ¿Cuántos tatuajes tenés?”, regresó, filosa y él contestaba “muchos”. ¡Qué momento!

EL POLACO Y BARBY SILENZI | CAPTURA

El Polaco confirmó que nuevamente está en crisis con Barby Silenzi, la mamá de su hija más pequeña, Abril. Pese al difícil momento, el cantante y la modelo no están separados, sino distanciados.

El líder de la movida tropical visitó Almorzando con Juana (El Trece), y cuando Juana Viale le preguntó por su situación sentimental, se sinceró: “Vas a ser la primera en saberlo: hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí“.

“Tenemos una nena, reina el amor… pero no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas. Vivimos separados“, sumó El Polaco. “Con Barby pasamos un montón de cosas. La pandemia nos agarró cuando nos estábamos poniendo de novios… la pasamos bien, pero estuvimos encerrados. A Barby la amo mucho, es una mujer excelente, como las madres de mis nenas. Aparecieron en mi vida para enseñarme cosas”, aseguró.

Programa de Juana Viale con Mini recital del Polaco

Qué pasó entre Barby Silenzi y El Polaco

Si bien el cantante no expuso los motivos de la crisis con la bailarina, en las últimas horas, Ángel De Brito alertó en X sobre la situación de la pareja.”Se pudrió todo entre El Polaco y Barby Silenzi ahora por #BOCA Le restringió las cuentas para que no lo vea? #LAM“, escribió el periodista en sus redes, mientras que compartió las capturas de los posts de Silenzi enojada y el video que compartió TN del cantante siendo rechazado por la policía brasileña para entrar al Maracaná a ver la final de la Copa Libertadores.

Barby sorprendió a sus seguidores con un descargo en sus historias que inició así: “Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas jajajajaja No puedo creer tantoooo. ¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Hay no entiendo, alguien me explica por fa”.

BARBY SILENZI ESTALLÓ EN INSTAGRAM

“Explico porque no se entendió: una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias etc… Y las cuenta de mis hijas también, porque las manejo yo. Ahora me pregunto ¿Porque no me bloqueas y listo, no? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas? Bueno no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica bloqueo y fin pero bueno cada uno con sus mambos“, agregó Silenzi.

La mujer del artista abrió una caja de preguntas y un seguidor le escribió: “No te bloquea porque está pendiente de tu vida y es más fácil romper los huevos haciendo eso“, a lo que Barbie manifestó: “¡Ahh esa es buena! No lo había pensado… Pero no me bloqueo me restringió“.

“¿El Pola?“, consultó otra persona y la bailarina respondió tajante: “Pregúntenle a él“.