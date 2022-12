El pícaro mensaje de Moria Casán sobre Daniela de Gran Hermano: “Me ofrezco a…”

Las extensiones de pestañas de Daniela Celis han sido conversación desde que entró a la casa de Gran Hermano (Telefe) y esta vez fue Moria Casán la que no pudo evitar hace un picante comentario sobre ellas.

DANIELA CELIS Y MORIA CASÁN | INSTAGRAM

La One usó su cuenta de Twitter para hacer referencia al mantenimiento que necesitan las extensiones de Daniela y no dejó de ponerle su irónica forma de hablar: “Me ofrezco a limpiar las pestañas #ModoTecho de DANIELA“.

Asimismo, Casán recordó las consecuencias que podría tener si no se hace un mantenimiento pronto: “Va a terminar sin visión de tanto parpadear, mugre, en esas lashes hay de todo, miguitas, líquido, etc“.

Daniela contó que Thiago se enteró de la detención de su papá y cortaron la transmisión de Gran Hermano

Daniela Celis habló con Marcos Ginocchio y Julieta Poggio sobre la crisis que tuvo Thiago Medina al recibir información del afuera dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) y confirmó los rumores sobre que el joven se había enterado sobre la detención de su padre.

En el clip que viralizó la cuenta de Twitter fandom del ciclo @granhermanoup, se puede ver el momento en el que los hermanitos hablan de lo ocurrido. Julieta fue la que inició la conversación: “¿Cómo está Thiagui? Mejor, ¿no?“. Daniela respondió: “Sí, Thiago está mejor, le agarra bajón por momentos, pero, está mucho mejor. Le alivió mucho hablar con Juan“.

Marcos intervino sorprendido para confirmar que su compañero había recibido la ayuda del psicólogo de la casa: “¿Ya habló con Juan?“. “Sí, ya habló con Juan. Le dijeron que mucho hable, viste, del tema acá para que no se expanda, pero ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. Así como en síntesis, que se quede tranquilo y que no se lo contaron porque no era nada grave“, respondió Daniela.

“¿Pasarán en la tele todo lo que pasó?“, expresó Julieta dudosa sobre si se verá la supuesta crisis que afectó a Thiago al enterarse de la noticia. “Y sí…Ojalá no. A mí me puso en shock, boluda, el simple hecho de la dimensión… Todos los canales, los medios de comunicación, noticieros re famosos con el titular del nombre de eso“, manifestó Celis.

“Pero, pará ¿Cómo sabés todo eso?“, reaccionó Poggio con sorpresa por la cantidad de información que tenía Daniela sobre el afuera y la repercusión que tuvo la detención del padre de Thiago. “Lo vi, boluda“, respondió Celis. “¿Qué era? ¿Cómo era?“, preguntó Julieta, pero la novia de Thiago respondió: “No lo puedo decir“.

Esto sucede luego de que el periodista Agus Rey y el youtuber El Laucha contaron en Twitter que Thiago se había enterado de lo que sucedió en su familia, debido a que a la casa entró con una pelota de papel con información sobre el afuera. La reacción del joven de 19 años habría sido bastante preocupante y le generó una crisis en el encierro.