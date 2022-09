El patrimonio de Lionel Messi: el dinero que ganó, los contratos millonarios y sus lujos más increíbles que incluye la nueva casa en Funes

EL PATRIMONIO DE LIONEL MESSI. El 10 tiene su propia marca de ropa en Barcelona (Foto: @leomessi en Instagram)

Lionel Messi lleva 18 años como futbolista profesional y esto le dio grandes réditos a nivel económico.

Es uno de los mejores futbolistas de la historia y a lo largo de su carrera profesional logró incrementar su patrimonio gracias a los grandes contratos que consiguió con Barcelona, París Saint-Germain y las distintas marcas que lograron convencerlo de ser la imagen principal. Es por eso que su figura también genera intriga de los analistas económicos de todo el mundo: ¿cuál es su fortuna?

La patrimonio de Lionel Messi: ¿cuánto dinero ganó por jugar al fútbol?

En el año 2021 la revista Forbes hizo un extenso análisis sobre los números contractuales del argentino y elaboró un informe donde calcula que desde su debut cosechó más de 800 millones de euros. Eso en base a los vínculos con el Barcelona y PSG en los últimos 18 años.

Forbes calcula las estimaciones basándose en el dinero de los premios, los salarios y las primas.

La misma fuente asegura que en 2022 ganó 126 millones de dólares, producto 71 millones de contratos directos con el PSG y unos 55 millones por patrocinios con distintas marcas.

Cuánto gana Lionel Messi por mes, semana, día, horas y minutos

10,5 millones de dólares por mes

2,4 millones de dólares por semana

345 mil dólares por día

14000 dólares por hora

233 dólares por minuto

4 dólares por segundo

¿Cuáles son los sponsors de Lionel Messi?

Su primer gran aliado en su carrera futbolística fue Adidas. El vínculo comenzó en 2006 luego de una larga lucha con Nike, el otro gigante de la ropa deportiva que quería contar con la cara (y los pies) de Lionel Messi.

En estos años, el 10 representó a MasterCard, Pepsi, Gatorade, Huawei, Dolce & Gabbana, Gillette, Turkish Airlines, Lays, Hard Rock Cafe, y Audemars Piguet, entre otros. También firmó vínculos con Konami para ser el rostro del videojuego Pro Evolution Soccer y EA Sports para el famoso FIFA.

¿Cuántas casas tiene Lionel Messi?

¿Cuántas casas tiene Lionel Messi, hasta hoy?

Su famosa mansión en Barcelona, más precisamente ubicada en Castelldefels. Allí vivía con su familia cuando vivía en Cataluña. Los medios españoles informaron en más de una oportunidad que el crack compró una de las casas linderas para tener más privacidad.

Un medio especializado en bienes raíces de Miami informó en 2019 que Lionel Messi y Antonela Roccuzo compraron un departamento en la zona de Sunny Isles Beach por 7,3 millones de dólares. El complejo se llama “Torre Regalia”.

“Funes Hills Miraflores” es el hogar de los Messi cada vez que vuelven a la Argentina. Funes, por lo que está cerca de sus raíces y viven en tranquilidad ya que se trata de un barrio privado extremadamente exclusivo.

Esas son las tres propiedades que al día de hoy se le conocen a Messi. Actualmente vive en Francia porque juega en el PSG pero no está claro si la casa la compró o si el propio club se la alquila durante su estadía. Aún tiene contrato con el club parisino hasta mediados de 2023.

Sobre su lujoso departamento en Miami, es sabido que el 10 es accionista del club Inter Miami que pertenece a David Beckham. Las versiones indican que eventualmente Messi jugaría en esa institución y se instalaría en esa propiedad.

La casa de Lionel Messi en Barcelona

LA CASA DE MESSI EN BARCELONA. Allí vivió durante varios años. Está ubicada en Castelldefels (Foto: Redes)

La casa de Lionel Messi en Miami

LA CASA DE MESSI EN MIAMI. Leo adquirió el departamento del piso 47 (Foto: Redes).

La casa de Lionel Messi en Funes

LA CASA DE MESSI EN Funes. En el exclusivo barrio privado

El avión de Lionel Messi: lo usa para viajar por todo el mundo

La lujosa aeronave del capitán de la Selección está valuada en 15 millones de dólares y fue comprada en 2018. Pese a que lo adquirió en los Estados Unidos, lleva matrícula Argentina y suele estar estacionado en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario, su ciudad natal.

El Gulftream fue fabricado en el año 2004. Cuando lo adquirió Messi, la empresa se encargó de estar atenta a cada detalle para que el futbolista y su familia se sientan a gusto.

Cuenta con una cocina totalmente equipada, dos baños completos y espacio para 16 cómodos sillones, que pueden transformarse en 8 camas. Por otro lado, incluye televisores, teléfono y hasta una PlayStation 5 con mandos dorados.

Respecto a especificaciones técnicas, el jet privado se impulsa con motores Rolls Royce, alcanza una velocidad máxima de 940 kilómetros por hora y tiene una autonomía que supera los diez mil kilómetros.

Por último, ya entrando en detalles, la escalera de ingreso y salida de la nave lleva los nombres de los integrantes de la familia Messi y en la cola del avión se puede ver el N° 10 en honor al número que utiliza uno de los mejores futbolistas de la historia.

Una postal de Lionel Messi en su lujosa aeronave. (Foto: Instagram / Lionel Messi)

EL AVIÓN DE LIONEL MESSI. Le costó 15 millones de dólares (Foto: Redes)

¿Cuáles son las inversiones de Lionel Messi?

La inversión turística de Lionel Messi: compró una cadena de hoteles

En los últimos años el 10, a través de un grupo empresario.

En su pooder tiene el MIM Sotogrande Club Marítimo MIM Sitges, MIM Ibiza, MIM Mallorca, MIM Baqueira y MIM Andorra.

MiM Hotels es gestionada por Majestic Hotel Group a través de la sociedad Explotaciones Rosotel. Pero desde que Messi invirtió no paró de expandirse y planea nuevas aperturas para el futuro cercano.

LIONEL MESSI. El MIM Sotogrande Club Marítimo queda en Cádiz (Foto: Redes)

The Messi Store, la ropa exclusiva que comercializa el 10

La marca de indumentaria de Messi nació en septiembre del 2019 y el primer local se estableció en un paseo comercial de Barcelona. María Sol, la hermana del 10, es una de las encargadas principales del negocio y ocupa el puesto de “Brand Manager”.

Messi además se asoció con Ginny Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger, quien aporta su conocimiento como Directora Creativa.

“Queremos que cada prenda encarne la esencia de quién es Leo dentro y fuera del campo. Como resultado, toda nuestra colección fue hecha con extrema precisión, atención al detalle, pasión y calidad incomparable“, aseguran.

Messi suele modelar varias veces al año para impulsar la marca.

La última adquisición de Messi en Funes

La vida de Lionel Messi siempre está rodeada de misterio. No porque el 10 tenga actividades secretas, sino porque su familia y su entorno tratan de cuidar permanentemente la intimidad del ídolo. ¿Qué es lo que se sabe de estos días de vacaciones que el capitán de la Selección pasa en Rosario? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿En cuál de sus casas pasa este tiempo junto a su familia?

Luego de conseguir un nuevo título con Argentina (la Finalissima frente a Italia) y hacer cinco goles en el amistoso frente a Estonia, Messi voló desde Europa a su ciudad natal en busca de relax y descanso, de desenchufarse luego de un año intenso. Leo arribó al país en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario, Islas Malvinas, para trasladarse posteriormente al Kentucky Club de Campo en la localidad de Funes.

La casa de Messi en el Kentucky Club de Campo, concurrida y con curiosos alrededor.

Leo suele viajar en aviones de su propia flota, que utiliza para la logística personal y familiar. Al aeropuerto de la ciudad llega (y se va) en autos particulares, siempre acompañado de familiares, ingresa y sale por pista sin pasar por los espacios comunes para evitar la aglomeración de pasajeros, que apenas pueden verlo a distancia (unos 50 metros) desde la sala de embarque de los vuelos comerciales.

Una vez en la ciudad, tiene la posibilidad de instalarse en algunas de sus propiedades en la región y en esta oportunidad fue el Kentucky, el club de campo más importante de la Provincia de Santa Fe, sobre la Autopista Rosario-Córdoba en nuestra ciudad. El country cuenta con 242 hectáreas en lo más alto de Funes, con inmejorables condiciones naturales, añosas arboledas y grandes áreas con desarrollada vegetación. Esta urbanización cuenta con un lago artificial de siete hectáreas, un campo de golf de 18 hoyos y mucho más. Las 676 viviendas ocupan sólo un 36 por ciento del área total y cuentan con un promedio de 1250 metros cuadrados de superficie por lote. La de Leo está ubicada sobre la calle Los Tilos y muestra un frente imponente. Por allí revolotean los chicos en busca de su trofeo, una foto con el ídolo.



El barrio se encuentra protegido en todo su perímetro y cuenta con otras amenities como canchas de tenis, de fútbol, club house, gimnasio, SUM y pileta de uso comunitario. También hay una pista de equitación. Ex futbolistas como Kily González, y otros ex compañeros suyos como Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze suelen ser vecinos de Leo cuando coinciden en sus estadías.

Respecto de la vida social del astro, siempre prioriza la intimidad y los compromisos familiares. Si bien obviamente le llueven las invitaciones, son contadas las veces que sale del predio y los eventos a celebrar suelen festejarse en la más absoluta intimidad. En los últimos días, el Mundo Newell´s lo esperaba en el Coloso Marcelo Bielsa para festejar el último título oficial del 10 con la albiceleste. Los hinchas desbordaron el estadio, pero finalmente el 10 eligió no concurrir. Entre otras cosas porque su presencia ameritaba un protocolo de seguridad que no resulta fácil de articular. Si bien no atendió ese deseo de miles de leprosos, en la única situación que se vio obligado a salir del barrio privado detuvo la marcha para sacarse fotos y firmar camisetas desde el interior de su camioneta de alta gama, que él mismo conducía.

Sus horas indoor en el invierno argentino transcurren entre actividades con sus hijos, comidas de mesa larga (nunca faltan las milanesas de su mamá y esta vez se lo vio al propio Leo al control de la parrilla en un asado), fútbol por TV y alguna visita puntual de su entorno más íntimo. Sus estadías en su lugar en el mundo son las de una mega figura global que sin embargo prioriza el descanso, la tranquilidad, y una vida sana y ordenada. El profesional se impone sobre la persona y fuera de la cancha su conducta sigue siendo ejemplar e intachable.

Lionel Messi prendiendo el fuego para un asado

Foto : Instagram de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo