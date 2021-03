El participante de MasterChef Celebrity criticó a Marcelo Tinelli: “Me parece nefasto”

Hernán Montenegro criticó a Marcelo Tinelli: “Me parece nefasto”

Durante una entrevista radial para “El show del espectáculo”, conducido por Ulises Jaitt en Radio Urbana, Hernán “El Loco” Montenegro arremetió contra Marcelo Tinelli, habló sobre su creencia en platos voladores, la negativa a vacunarse contra el Covid-19 y contó intimidades de su vida privada y su paso por MasterChef.

Lo más picante de la entrevista fueron sus críticas hacia el productor y conductor de TV: “No me sentaría a comer con Tinelli jamás en mi pu.. vida. No lo soporto. Me parece un personaje nefasto, pero no hoy solamente, desde cuando arrancó. Yo no me olvido que hacían un programa en donde le tocaban el c… a los viejos en la calle. Todas las cosas que hacían me parecen denigrantes. Está bien flaco, te hiciste millonario con eso, está todo bien. Pero conmigo, ni cerca”.

Además, contó que en alguna oportunidad lo convocaron para ser parte de los ciclos que produce La Flia pero que nunca accedió a trabajar con ellos: “Ya me han llamado de su producción, el año pasado. Y yo les dije que no, olvidate. No me junto. Esa clase de personas a mí me hacen muy mal, porque hacen mal”.

Sobre su participación en el certamen de cocina más famoso del país dijo: “No me imagino ganando MasterChef, ni ahí. No es mi intención, yo no entré por eso”, a la ves que reveló que el supuesto romance entre él y Claudia Fontán solo “es un juego”: “Si a MasterChef le hacía falta una novela, ahora la tiene”.

Además, habló sobre Germán Martitegui y lo duro de sus calificaciones: “El pelado es bravísimo. No podés discutir nada, yo trato de no discutir. Mira que yo soy cabrón, soy calentón. Pero bueno, después voy pateando puertas por todos lados. Me la tengo que comer, son las reglas del juego. Acá, el que tose se resfría. Es simple”.

El ex basquetbolista se sinceró sobre su vida privada y compartió intimidades sobre momentos difíciles que le tocaron atravesar, como dos intentos de suicidio: “Dios se ve que estaba al lado mío, y no me dejó. Fueron momentos difíciles de mi vida. Cuando la vida te deja de sorprender, vas perdiendo el aliento. Y yo tuve esa desgracia. Lo cuento porque sé qué hay mucha gente que le pasa y está bueno contarlo”.

Fiel a su estilo único y delirante, el deportista de más de dos metros de altura confesó que uno de sus sueños es viajar a África. “Yo tengo un sueño de pibe, que es poder vivir alguna experiencia con leones. Y hay un chabón que hace cosas con leones y ya lo contacté. No me quiero morir antes de tocar o abrazar un león. Capaz que me comen, pero mejor morirme siendo comido por un león, antes de que me mate el Covid”.

Pero como si fuera poco, “El Loco” se desquitó contando sus experiencias paranormales y dijo con plena seguridad que vio de todo, desde platos voladores hasta energías extrañar: “He vivido historias en el Uritorco fuertes. Yo siempre creí en la vida extraterrestre. Nunca vi en persona uno, pero lo que sí vi son platos voladores”.

Al final de la entrevista dio su mirada sobre la pandemia y expresó: “No me pienso vacunar nunca. Porque sé que esa vacuna es una porquería. Yo me cuido lo que me tengo que cuidar. Pero si no le tengo miedo a morir, ¿qué me voy a preocupar por el Covid? A mí el Covid ya bastante me modificó la vida, y me la tengo que fumar todos los días”.