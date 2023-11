El Papa Francisco felicitó por el triunfo a Javier Milei

A dos días de haber sido elegido presidente, Milei habló por teléfono con el Papa Francisco. El libertario le ofreció que venga a la Argentina y ”dialogaron en buenos términos”.

Según dijeron los allegados al líder de La Libertad Avanza, no hubo mención a las críticas del libertario.

El contacto lo hizo el excandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra

El Papa Francisco se comunicó telefónicamente este martes con Javier Milei, ganador del balotaje y futuro Presidente de los argentinos.

El diálogo fue “muy bueno” y el mandatario electo ratificó la invitación para que el Pontífice visite la Argentina el próximo año “como Jefe de Estado y líder de la Iglesia”.

Según tascendió de lo que precisaron allegados al diputado libertario que el próximo 10 de diciembre asumirá en Casa Rosada.

El mensaje de la Iglesia tras el triunfo de Milei: “Rezamos al Señor para que ilumine a las nuevas autoridades”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, celebró la “jornada democrática” que consagró al libertario como el nuevo presidente

La Iglesia pidió que “el Señor ilumine a las nuevas autoridades para que puedan trabajar por el bien común de nuestro pueblo”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, celebró la “jornada democrática” que se vivió este domingo en todo el país y pidió que “el Señor ilumine” al presidente electo, Javier Milei.

“Valoramos la jornada democrática vivida en el día de ayer y rezamos al Señor para que ilumine a las nuevas autoridades elegidas y que puedan trabajar por el bien común de nuestro pueblo”, publicó Ojea en su cuenta de Twitter tras el triunfo del líder libertario.

Y en el medio de una complicada transición política y económica, la Iglesia tuvo un gesto de acercamiento hacia Milei a pesar de las durísimas críticas que había hecho sobre el Papa Francisco.

En el mes de septiembre, y con la presencia de dirigentes políticos y gremiales, la Iglesia argentina había organizado una misa “en desagravio por los ultrajes” a la figura del Sumo Pontífice vertidas por Milei. Tanto en declaraciones periodísticas como en sus redes sociales, el ahora presidente electo se había referido a Francisco como el “jesuita que promueve el comunismo”, “personaje impresentable y nefasto” o “representante del maligno en la Tierra”. Tuit del monseñor Ojea

Ojea, además, defendió la figura del papa Francisco de “los insultos irreproducibles” y “falsedades” que había dicho Milei. Al respecto, afirmó que “muchas veces” el Sumo Pontífice “se ha visto maltratado sistemáticamente por algunos medios de comunicación”, algo que “ha contribuido a que se lo lea poco y a que se difunda menos su palabra y pensamiento, deteniéndonos en pequeñeces muy buscadas con mala intención por un sector de la prensa”.

Ojea, incluso, citó una frase de monseñor Gustavo Carrara, quien definió al Papa como “un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión” para los católicos, además de ser “un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”.

El presidente de la Conferencia Episcopal recordó que el 22 de agosto pasado, pocos días después de celebrarse las elecciones primarias en el país, fue publicado un mensaje ecuménico e interreligioso titulado “Declaración conjunta por un diálogo responsable y comprometido”, en el que se advirtió que resulta “imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”.

“Nos preguntábamos cómo se va a gobernar un país dividido. Y afirmábamos que el clima de violencia en las expresiones de los candidatos no ayuda a la paz social”, agregó la autoridad religiosa católica.

“No avalamos a ningún candidato en particular porque no es nuestra misión y no nos corresponde (…) Nuestra misión es pastoral y si bien enunciar esos principios puede incomodar, o los mismos candidatos expresar su desacuerdo, de ninguna manera renunciaremos a la vocación primera de anunciar el Evangelio con libertad”, señaló dos meses atrás.

Relación con el Vaticano

Más allá de las declaraciones de Milei sobre el Papa, uno de sus máximos colaboradores hasta propuso romper relaciones con el Vaticano. “Creo que habría que iniciar lo que hizo (Julio Argentino) Roca, que es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”, consideró Alberto Benegas Lynch, de 83 años, algo que generó una ovación por parte de los militantes de la Libertad Avanza. Sin embargo, Milei aclaró: “No está en los planes”.

“Hace tiempo que la Iglesia viene agrediéndonos en forma sistemática, pero entendemos que Argentina es un país católico con fuertes vínculos con la Iglesia. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características”,

explicó el líder libertario.

Para despejar dudas sobre su posición en el tema, Milei agregó que “si el papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, quisiera venir a la Argentina, se lo va a recibir con los honores propios de un jefe de Estado, y con el reconocimiento a alguien que es el líder espiritual de los católicos”.