El objetivo es lograr la “sustentabilidad previsional”, dijo el designado titular de Anses

Cordobés de 62 años y licenciado en Economía, Giordano reemplazará en la dirección de la Anses a Fernanda Raverta / Foto X @GiordanoOsvaldo

El actual ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba y designado titular del Anses, Osvaldo Giordano, anticipó este lunes que su objetivo al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social será lograr la “sostenibilidad financiera para la sustentabilidad previsional”.

En declaraciones al diario El Puntal de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Giordano dijo que el desafío de administrar la Anses implica una “enorme responsabilidad” y que su modelo de gestión será el de “replicar lo que hicimos en Córdoba modernizando el Estado”.

En ese sentido, añadió que su principal tarea será la de alcanzar la “sostenibilidad financiera para la sustentabilidad previsional”, mediante un “Estado ágil, transparente, que se modernice e innove”.

Además, consideró que la “Anses es una institución compleja, en un momento particularmente crítico, con lo cual se hace más desafiante” el papel que deberá desempeñar y agradeció a Milei por el ofrecimiento y la confianza para su designación.

Giordano, quien fue titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, aclaró que su designación al frente de la Anses no tuvo que ver con una negociación política entre el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y Milei, sino que se trata de un “reconocimiento a lo que hecho en Córdoba”.

“Por eso me convocan y no por otra razón”, remarcó. Agregó que, cuando le ofrecieron el cargo, lo consultó con Schiaretti y le dio su apoyo y que Milei no le puso “ningún tipo de condicionante” para llevar adelante su gestión.