El ministro Luis Petri pidió “repensar” la función de Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Luis Petri, llamó hoy a “repensar la función de las Fuerzas Armadas” y exhortó a “mirar al futuro” pensando “en el mundo que viene”, al encabezar la presentación de una aeronave para la Fuerza Aérea.

“Tenemos necesariamente que repensar la función de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente la adecuación de los medios a los fines. Ése es el debate que nos tenemos que dar, el rol de las Fuerzas Armadas como custodios de la Constitución y garantes de la Paz, de la democracia”, señaló Petri en la presentación del avión Embraer 140 para la Fuerza Aérea Argentina.

En una ceremonia que realizada en la Base Aérea de El Palomar, el funcionario nacional indicó que “la gran apuesta no es solo equipar a las Fuerzas Armadas, sino garantizar el bienestar de todo el personal, pero no con promesas electorales que son incumplibles, sino con soluciones rales que sean perdurables en el tiempo y garanticen el bienestar permanente y no solamente en tiempo de elecciones”.

“Nuestras Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir con el desafío del presente, pero fundamentalmente para mirar al futuro, no solo pensando en el mundo que pasó, sino en el mundo que viene”, sostuvo.

El ministro reflexionó que es un “momento complicadísimo de la Argentina, donde recibimos un país al borde de la hiperinflación, con casi el 50 por ciento de pobres, donde 7 de cada 10 chicos es pobre. Es una Argentina que nos duele, pero es la Argentina que vamos a dejar atrás y vamos a superar entre todos”.

“Es un motivo de satisfacción estar hoy en El Palomar incorporando a este avión Tango 95, ‘Vuelo del Pampero’, que sin lugar a dudas amplía nuestras capacidades tanto a la hora de realizar operaciones militares, como civiles”, marcó.

En ese sentido, reseñó que hace dos días se celebró el bautismo de la gesta del General San Martín en San Lorenzo, y aludió: “Lo traigo a colación, porque estamos hablando de dos bautismos, de un pasado que tiene relación con este presente. Estamos hablando de tener memoria histórica, de reconstruir el valor, de reconstruir la historia de las Fuerzas Armadas y su contribución a la Patria”.

“Hoy estamos en otro bautismo, pero el desafío sigue siendo el mismo. En aquel momento se luchaba por la Independencia argentina, en estos momentos, el desafío de las Fuerzas Armadas ya no tiene que ver con luchar por la Independencia, que garantizamos en 1816, hoy el desafío es ser custodios y garantes de los diferentes intereses vitales de la Patria”, expresó Petri.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Julián Isaac, sostuvo que están “como un equipo, mancomunado, trabajando codo a codo. Como hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, estamos compenetrados y trabajando todos los días para poder hacer grande a nuestro país”.

Puntualizó que “esto no es solo la Fuerza Aérea, si bien uno lo festeja como aviador por tener un nuevo material para volar, pero quiero destacar que cada vez que incorporamos algo, es una señal que le damos a los más jóvenes, de que vamos por el camino correcto”.

“Sabemos que es un momento difícil, la coyuntura no ayuda, pero teniendo el espíritu firme y los objetivos claros, vamos a alcanzar las metas que nos propusimos”, reconoció.

El Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Fernando Luis Mengo, señaló que están “cumpliendo objetivos que fueron trazados hace un tiempo por el brigadier general Issac, cuando estábamos convencidos que teníamos que recuperar determinadas capacidades, sostenerlas y hacer las mejoras necesarias no solo para cumplir con la misión de la Fuerza Aérea, sino para colocar a la Fuerza Aérea en el sitial que le corresponde y se merece”.

De la ceremonia participaron, además de otras autoridades civiles y militares, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Contralmirante Carlos María Alliev y el Jefe Del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada, Carlos Alberto Presti.

La flamante aeronave, el ERJ-140, tiene una configuración de asientos de 44 pasajeros, 28,45 metros de eslora, 6,75 de altura, un peso vacío de 11.740 kg, una envergadura de 20.04 metros, una velocidad crucero de 822 km / h y un techo de 11.280 metros, con un alcance con con carga máxima de 3.020 km.