El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tomó distancia del crimen de Morena: “No tengo por qué meterme” (Foto: Télam – Julián Varela).

Gran despegue de Aníbal Fernández del crimen de Morena

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se despegó del crimen de Morena Domínguez. “No tengo por qué meterme”, aseguró. El argumento de la jurisdicción.

Aníbal Fernández planteó sobre el crimen: “Soy responsable de la seguridad de determinados aspectos federales, no tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar”, en declaraciones a la prensa en el Ministerio de Seguridad. Fernández planteó: “Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo”, y dijo que “hace muchos años que hay que darle soluciones a esto, la no pobreza, al decir que “no es la pobreza la que genera situaciones de este tipo”.

El funcionario atribuyó el crimen a la situación social, habló de “falta de expectativas” y culpó al gobierno de Mauricio Macri: “La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no tuvo sutilezas tomó distancia del crimen de Morena Domínguez: “No tengo por qué meterme”

Siguen las repercusiones por el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros en Lanús para robarle mientras se dirigía a la escuela. Este jueves (10/8), se consultó al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, sobre el tema pero sorprendió al desentenderse del caso que atañe a su área argumentando cuestiones jurisdiccionales.

“Tenemos que empujar para volver al mismo lugar que estábamos, mejorando todos los días una situación complicada“, sumó, después de destacar los avances que, comentó, se lograron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ante la insistencia de los periodistas, que le preguntaban si no habrá responsables políticos por el asesinato de la niña, contestó: “Es un hecho puntual en el que no tengo jurisdicción y lo que conozco, lo conozco nada más que por los medios”.

“Soy responsable de la seguridad de determinados aspectos federales. No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar”,

contestó Fernández esta mañana ante la consulta de varios medios de comunicación en una rueda de prensa en el Ministerio de Seguridad.

Hablaron los padres de Morena Domínguez

📌 Dos delincuentes asesinaron a la nena de 11 años tras asaltarla y golpearla mientras entraba a la Escuela N°60 de Villa Giardino, Lanús Oeste.

◾️ El adolescente que fue detenido confesó ser uno de los delincuentes que estaba en la moto. El otro sospechoso ya fue identificado.

💬 “Pido justicia por mi hija. No me la van a devolver más. Es un momento muy duro. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto”,

relató, desde Salta, la madre de la niña..

🗨 “No tengo palabras, mi hija no está más. La busqué siempre por todos lados y ahora la tengo que traer en un cajón”, señaló Hugo, el padre de Morena.

Conmoción en Buenos Aires por el asesinato de la nena de 11 años a manos de motochorros: dos detenidos y cinco demorados

Los detenidos tienen 25 y 28 años. Además, hay otros cinco demorados, que serían menores de edad, y fue secuestrada la moto utilizada al momento del crimen

Los dos detenidos por la Policía de Buenos Aires serían quienes asaltaron a la niña desde una moto. (Policía de la provincia de Buenos Aires)

Dos hombres de 25 y 28 años resultaron detenidos este martes por la tarde tras el crimen de Morena Domínguez, una niña de 11 años que fue asaltada y arrastrada cuando iba al colegio en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires. Otros cinco jóvenes fueron demorados, algunos de ellos, serían menores de edad.

La niña murió producto del golpe en la cabeza que tuvo al ser asaltada y golpeada por los dos motochorros cuando llegaba a su escuela en Lanús. Fue incautada la moto utilizada al momento del crimen.

Según primeras informaciones del hecho, los siete sospechosos se encontraban todos juntos, pero que a las 7:10 los dos mayores salieron a robar con la moto. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave.

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual, el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar las pertenencias de la menor, y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, quienes también fueron corridos por un barrendero, pero estos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

“Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá”, aseguró el automovilista que quiso ayudar a Morena.