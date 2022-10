El meteorólogo Oscar Monjelat dará su versión en Funes: “Cambios en la Tierra, cambios en el Hombre”

Adrián Arquiola, Director del Observatorio Municipal de Funes, organiza una Disertación del Director del Grupo Caza Tormentas del Sur, Monjelat, el próximo martes 5 de octubre a las 19hs.

La fascinación por la meteorología se despertó en él durante aquellos primeros años de vida, que transcurrieron en una zona rural de Puerto San Martín, cerca de Timbúes. Sus abuelos también habían sido personas de campo, atentos a los vaivenes de la naturaleza, necesitados de conocer todo lo posible sobre el comportamiento del tiempo.

Monjelat egresó con su primer título de observador meteorológico nacional en 1978. Posteriormente continuó la especialización y así se convirtió en auxiliar de pronóstico, instructor de meteorología y finalmente meteorólogo aeronáutico.

Fue así que la educación secundaria que inició en un colegio del sur de Santa Fe culminó en el Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica en Ezeiza. Siempre sostuvo, con total convicción, que quería seguir un camino en la meteorología.

Algunas de sus apreciaciones:

“Detrás de la paranoia del cambio climático hay una planificación de cómo manejar la información ¿Qué buscan con implantar la teoría del calentamiento planetario? Nos dicen ‘Hay que salvar al planeta’. Y es correcto, es el único que tenemos.

Al menos así pensamos muchos. Pero para quién vamos a salvar al planeta, quiénes van a estar dentro del planeta ‘salvado’ ¿vamos a estar todos los que hoy estamos generando una descendencia? ¿o será para pocos?.

Surgió algo tan evidente que pasa inadvertido. Nos dicen que el dióxido de carbono es el malo de la película, y hay que dejar de emitir ese gas y otros que componen el efecto invernadero. ¿Dónde hay que dejar de emitir estos gases?, donde haya poca emisión o nula. Y eso es en los países pobres y/o en desarrollo.

Así, con el verso del calentamiento planetario le pusieron el pie encima y nadie pudo protestar. Nos dicen que el dióxido de carbono es peligroso, que nos va a llevar a la muerte. Si no estuviera presente en la atmósfera las plantas no podrían hacer fotosíntesis.

La Tierra se está auto-curando del daño que el ser humano le viene haciendo; promueve más dióxido de carbono precisamente para activar todo lo verde en el planeta.

Los bosques se regeneran mucho más rápidamente este gas está en niveles altos. Los mayores bosques se crearon con situaciones en la que la capacidad de dióxido de carbono en la atmósfera superaba varias veces lo que hoy tenemos. Desde el IPCC dijeron que si el dióxido de carbono superaba las 300 partes por millón era de esperar dos grados de ascenso de temperatura.

Estamos en seiscientas partes por millón y ¿dónde está el aumento de temperatura? ¿Dónde está el ascenso de los mares consecuente? ¿Y las islas hundidas? Las últimas erupciones volcánicas volcaron al mundo más dióxido de carbono que los diez años anteriores de toda la producción de la humanidad. Porque si la Tierra necesita defensas, ella misma las tiene.

Carl Sagan dijo que ‘estamos en una nave espacial llamada Tierra’, y si prestamos atención al planeta -desde el espacio- no se observa ninguno de los límites que inventó el hombre.

La Tierra se desplaza alrededor del sol a 108 mil kilómetros por hora, y no lo percibimos. Desde que nacemos estamos inmersos en un trabajo cotidiano de este planeta y nunca se nos ocurriría pensar qué sucedería si la Tierra se frenara ¿qué pasaría con la humanidad si eso sucediera? Frenar sería invertir los polos ¿qué se lo impediría?.

En toda la existencia de la Tierra se estima que no menos de mil veces ha invertido sus polos. Nos han hecho creer que el planeta necesita ser salvado. ¡No! Es nuestra especie la que está en peligro, no el planeta. Hay una sola cosa que este planeta no puede hacer por sí mismo y es generar su propia energía. Necesita del sol. A partir de que la luz llega al planeta genera toda una serie de movimientos que hace que pueda mantener todas las formas de vida que lo habitan. Desde el primer momento que algo surge a la vida, el planeta lo cuida. Pero nosotros tratamos de eliminarlo.