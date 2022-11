El mensaje que Scaloni le transmitió a los jugadores de la Selección Argentina

A días del debut en el Mundial

Después de llegar a Qatar y a días del último amistoso que la Selección Argentina jugará ante Emiratos Árabes previo al debut en el Mundial, Lionel Scaloni habló sobre la lista definitiva de convocados, la importancia de haber conquistado la Copa América y ¿la última Copa del Mundo de Messi?

“Lo más importante es que los jugadores disfruten cuando salen a jugar con esta camiseta. Es inútil pensar que no habías ganado un título y que está toda la gente esperando que lo hagas. Eso te genera una ansiedad que no te hace rendir al máximo”, afirmó el entrenador argentino en una entrevista con CNN Radio.

En referencia al trabajo interno que hicieron junto al cuerpo técnico para fortalecer al equipo, el entrenador explicó que destacaron la importancia de que el grupo anterior haya llegado a tres finales (Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016). “Hicimos mucho hincapié en que el anterior grupo era un éxito y para nada llamarlo de otra manera. Es hacerles entender que eso es muy difícil de lograr en el fútbol”.

En ese sentido, Scaloni opinó sobre las expectativas que los argentinos tienen de cara al Mundial y dejó en claro que “no pasa nada” si se pierde. “Sale el sol otra vez, la vida sigue y no hay ningún problema. No podés salir a la cancha pensando qué va a pasar con eso”, resaltó.

“Estos son momentos inolvidables. Los jugadores recibieron el mensaje, la pasan bien, quieren estar juntos y al final soy un convencido que si te llevas bien con el de al lado, no te digo que des más, pero te da un plus. Eso se ve reflejado más allá de que es fútbol y pueden pasar un montón de cosas. Pero es evidente que tenemos mucho ganado”, agregó.

La lista de convocados y el debut en el Mundial

“Ningún jugador va a llegar al 100%, pero sí en su máxima expresión futbolística. Haremos fuerza para que en la última semana, el que no esté en condiciones y no pueda disputar el partido en club, venga antes. El que esté bien no lo vamos privar de jugar porque es lo mejor para nosotros”, sostuvo Scaloni.

Y añadió: “Tenemos claro que necesitamos jugadores que estén bien. Los necesitamos pronto por si tienen que salir a jugar el partido del 22. Eso es lo que intentaremos hacer cuando cerremos la lista”.

En cuanto al debut mundialista frente a Arabia Saudita, el entrenador indicó: “Es un partido emocional, diferente para el que jugó y el que no jugó un Mundial. La antesala del primer partido de una Copa del Mundo te genera una actitud diferente y trabajaremos mucho en lo emocional y no tanto en el rival. Vamos a pensar qué tenemos que hacer, es un partido bisagra”.

El Mundial de Messi

En los últimos días, el capitán argentino sugirió que Qatar “seguramente” sea su último Mundial. Al respecto, Scaloni opinó: “Puede ser el último, pero ojalá que no. Él es feliz dentro de una cancha y hace feliz a mucha gente. Si lo cuidamos y lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente pueda haber más partidos de él porque el mundo del fútbol lo pide”.

Demorado el parte médico de Lo Celso

Villarreal debe anunciar en las próximas horas los resultados de los últimos estudios que se realizó el mediocampista, para saber si podrá participar de la Copa del Mundo. En principio parecía que era un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, pero finalmente se confirmó que el volante tiene un desprendimiento del músculo. Si bien está en una instancia en la que podría ser operado, el futbolista no quiere pasar por el quirófano porque perderá definitivamente las chances de ir al Mundial.

Scaloni, el cuerpo técnico y Chiqui Tapia llegaron a Qatar

El entrenador de la Selección Argentina junto al cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Llegaron a Doha y se instalaron en la Universidad de Qatar, donde el seleccionado se alojará durante la Copa del Mundo. Con ellos viajó Franco Armani, uno de los tres arqueros mundialistas, además de utileros, masajistas, kinesiólogos, médicos, cocineros, un peluquero y personal de otras áreas.

Los 32 jugadores que siguen en carrera

A días de tener que presentar los 26 nombres definitivos para el Mundial, el próximo lunes 14 de noviembre, Lionel Scaloni rcordò la lista de nombres que compiten por ganarse un lugar en la Copa del Mundo.

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Franco Armani.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Franco Armani. Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Facundo Medina y Nehuén Pérez.

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Facundo Medina y Nehuén Pérez. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Ángel Correa y Thiago Almada.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Nacional integra el Grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia.