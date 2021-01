El mensaje de Soledad Pastorutti por la muerte de César Isella

Soledad Pastorutti despidió a César Isella, quien falleció este 28 de enero a los 82 años, en las redes sociales. La cantante, cuya carrera fue impulsada por el músico y compositor folclórico, supo separar la situación con el enfrentamiento judicial que mantuvieron años atrás.

“Más allá de nuestras diferencias, hoy te despido con mucho respeto”, arrancó expresando Soledad Pastorutti en una historia en su cuenta de Instagram, que acompañó con una foto del músico argentino y compositor folclórico.

Luego continuó: “Fuiste parte de los primeros años de mi camino. Por los buenos recuerdos, que descanses en paz”, concluyó la cantante, compositora y conductora, de 40 años de edad, cuya música renovó el folclore argentino en la década de 1990.

César Isella,autor de Canción de las simples cosas y Canción con todos, declarada por UNESCO himno de América Latina, que murió este 28 de enero a los 82 años, fue impulsor de Soledad Pastorutti cuando era una niña y con la que terminó en malos términos, a tal punto que llegaron a la instancia judicial. El cantante y quien fuera descubridor y representante de La Sole le ganó en 2011 un juicio millonario a la cantante por incumplimiento de contrato, en un litigio judicial que duró casi siete años.

“Cuando uno firma un contrato ante un escribano público lo tiene que cumplir. Soledad no lo cumplió, su familia tampoco. Lamentablemente tuve que iniciar un juicio, que acabo de ganar. Hablo de un juicio groso, no desde el dinero sino desde la moral. Mi familia quedó muy mal, ellos (la familia Pastorutti) me bajaron la cortina impunemente, sin ninguna razón, desaparecieron y no nos hablaron más”, dijo Isella ese año.

Tiempo antes, César había expresado que “cuando empiezan no pasa nada y son todos maravillosos, después vienen abogados, el novio, el vecino o el carnicero, todos opinan y se corrompe la cosa”. “Fueron siete años maravillosos, he trabajado como nadie y no me ofrecí, me pidieron que la produjera, como lo había hecho ya con otros intérpretes jóvenes y conjuntos nuevos, ella no es la primera”, añadió entonces el trovador argentino, uno de los máximos referentes del folclore, integrante de Los Fronterizos y una de las figuras del Movimiento del Nuevo Cancionero.

Entre 1995 y 1997, Isella dirigió tres ediciones sucesivas de la Peña Oficial Festival Nacional de Folklore de Cosquín, e impulsó la participación de músicos jóvenes. Soledad fue una de las artistas que se destacó en esos años.

Pero en julio de 2020, se dio a conocer que Soledad dio vuelta el asunto. Es que tras haberle pagado una indemnización suculenta, la cantante se puso a revisar los números y encontró diferencias. Esto hizo que la intérprete de “Aunque me digas que no”, “A Don Ata” y “Tren del Cielo” se decidiera a demandar a su ex mentor para que le devolviera el dinero que había percibido indebidamente, más intereses y costas, informó El Popular entonces.

Gracias a sus letrados Caracoche, Courtaux y Palomino, y tras litigar durante varios años, Soledad Pastorutti le ganó el juicio a César Isella en primera y segunda instancia, y la sentencia contra el músico quedó firme.

De acuerdo a fuentes judiciales del fuero Civil y Comercial, el monto que el ex representante debía pagarle a Pastorutti podía llegar a superar los cinco millones de pesos. Aunque tras la muerte de Isella, se desconoce la decisión que tomará Pastorutti.

César Isella sufría una cardiopatía severa que surgió de la quimioterapia a la que fue sometido en 2012.

En junio de 2020, había sido internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), aunque su estadía en el centro de salud fue corta a pesar de que su situación cardíaca era “muy delicada”.