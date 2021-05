El mensaje de Fabián Cubero a Mica Viciconte por su cumpleaños

Mica Viciconte celebra un nuevo cumpleaños y el tercero junto a Fabián Cubero, por eso el deportista le dedicó unas tiernas palabras para homenajearla en su día.

“Feliz Cumple amor mío. Feliz de ser parte de tu vida. Gracias por ser como sos, siempre atenta, humilde, compañera, amante… Y puedo seguir. Te amo. Por muchos proyectos por delante”, escribió en el pie de las fotos que retrataban el momento.

Asimismo, Mica también subió un mensaje por su aniversario donde habla del momento actual que estamos viviendo por la pandemia y agradeció a pesar de ser consciente de no poder celebrarlo como en años anteriores.

“Hoy cumplo 32 años y creo que nada me gustaría más que poder festejarlo con mí familia y amigos en casa, pero seguimos viviendo en una situación que no nos permite hacerlo. Más allá de eso me siento agradecida de todo lo que tengo como mi familia, mi novio , mis amigos ,salud y mis trabajos”.

Y agregó: “Quienes me conocen saben que amo festejar este día, pero hoy más que nada deseo de corazón que todo esto se termine. Que podamos volver a encontrarnos con quienes queremos, que podamos abrazarnos, compartir un mate, y muchas cosas que antes hacíamos… Así que por favor, cuidemonos para cuidar a quienes más queremos”, cerró.