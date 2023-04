El mea culpa de Flor de la V tras el nacimiento de sus hijos: “Todos los días me arrepiento”

Mientras en el día de hoy, uno de los temas de la rutina de Intrusos tenía que ver con la decisión de Ulises Bueno de alejarse momentáneamente de la música por problemas de salud y agotamiento. Flor de la V respaldó la elección del músico y recordó una época de su vida que le genera angustia.

Haciendo un mea culpa, la conductora habló del maravilloso momento que vivió cuando nacieron sus hijos, Paul e Isabella, pero que se vio empañado, ya que ella no se tomó el tiempo una licencia para abocarse de lleno a la crianza, y por lo contrario continuó trabajando: “Cuando mis hijos nacieron me podría haber tomado la libertad de no trabajar. No lo hice por estar en el medio. Y no sabes las veces que lloro por eso. Mucho. Muchísimo porque eran bebés”, comentó sincera.

Luego, visiblemente angustiada por el recuerdo agregó: “Me emociono porque hoy lo llevo como un peso. Y ya no está porque se va”, sentenció sobre aquella época que no logra perdonarse.

Al tiempo que advirtió que el medio no perdona y muchas veces es cruel: “En el ambiente, cuando te quieren dar la espalda, te la dan”, puntualizó. Por tal motivo celebró la decisión de Ulises de enfocarse en su bienestar, a pesar de que el medio le exija su continuidad.

“Amo. Me encanta la decisión de Ulises. Valoro muchísimo lo que hace porque es difícil. Yo amo esto, pero más amo mi vida y mis hijos. En este ambiente cuesta mucho”, concluyó.