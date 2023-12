El llanto de Wanda Nara por el reclamo de su hija menor: “Se saco un 1 en la escuela porque yo no estaba”

En este último tiempo comenzamos a ver a Wanda Nara desde una óptica diferente, ya que la empresaria y conductora comenzó a mostrar su costado más humano en el reality de la televisión italiana “Bailando con las Estrellas”.

En un primer momento habló del tratamiento que está llevando adelante, tras un diagnóstico de Leucemia que le detectaron meses atrás, y se quebró al contar cómo afrontó la noticia y lo fuerte que se mostró para que su familia no se preocupara.

En esta oportunidad, volvió a mostrarse vulnerable en el ciclo de la RAE y admitió que se encuentra muy cansada, por las exigencias del programa que le llevan muchas horas de ensayo, y mucho tiempo alejada de su familia. Y allí mencionó una situación puntual que vivió con una de sus hijas, la cual la hizo sentir muy afligida.

“Volví a mi casa. Estuve tres días y… no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, relató Wanda, quien baila junto al multicampeón Pasquale La Rocca, en el formato italiano del Bailando por un sueño.

Además expresó sobre los extenuantes ensayos que lleva adelante: “Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, sintetizó y mostró varios moretones en algunas partes de su cuerpo. A su vez, para mostrar la otra cara de la moneda, admitió que en encontró mucha contención: “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo”, dijo.

Recordemos que además de participar en Bailando con las Estrellas, la conductora está trabajando en una nueva faceta donde explora su costado musical y recientemente sacó su primer sencillo “Bad Bitch”, al tiempo que anunció que ya tiene 3 “hits” más para grabar.