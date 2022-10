El Kun reveló detalles de la salida de Messi del Barcelona

El ex delantero Sergio “Kun” Agüero reveló detalles sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona. En ese sentido, manifestó que se trató de “una despedida bastante rara”, pero dijo que “el jugador no tiene la culpa”.

Según NA, el “Kun” contó: “Fue una despedida de Leo bastante rara. Yo te digo, estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barsa, la teníamos en la habitación”, a lo que añadió que “estábamos en la habitación y él, cada tres o cuatro días me decía ´bueno, pa, ya creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta del Barsa. A la tarde lo hacemos´”.

Sin embargo, el ex jugador de la Selección argentina explicó que cuando lo iba a buscar para sacarle la foto, el rosarino le decía “Todavía no”; y añadió: “A los dos días, otra vez. ´Bueno ahora, sí, la fotito´, sacaba la camiseta y yo por dentro decía ´la reconcha de la lora, ponéte la camiseta, te saco la foto y ya está´. El jugador no tiene la culpa, él responde a la decisión que toman los que tienen que arreglar su contrato, como todo jugador”.

Finalmente, Agüero concluyó: “Las verdades las saben los que está realmente en las negociaciones. Y el jugador no está en las negociaciones. Yo no me senté a negociar con el Manchester City la renovación de mi contrato. Yo no sé qué hablan ahí, qué pasa en ese momento. El jugador tiene que creer en lo que le dicen, y lamentablemente es así con todos. A algunos le va mal, a otros bien”.