El Kun Agüero habló sobre la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami: “Hizo bien en buscar la felicidad”

El exfutbolista Sergio “Kun” Agüero habló hoy sobre la llegada de su amigo Lionel Messi al Inter de Miami de la MLS y reveló que tuvo una charla con la “Pulga” cuando se confirmó su arribo al fútbol estadounidense.

“Fue sorprendente para todos, porque se estaba hablando mucho del Barcelona. Buscó más la felicidad que la presión de seguir ganando y ganando. Hizo bien en tratar de buscar la felicidad para él y su familia”, expresó Agüero en una charla con el programa F90 de la señal ESPN.

Respecto a la tranquilidad que le traerá a Messi jugar en un ambiente sin tantas presiones, el exdelantero del Manchester City sostuvo: “Al final, jugando, va a querer ganar. Se va a tener que divertir. Cuando jugás más libre, divertido, las cosas salen mejor”.

“Se va a Miami, qué lindo. Me sigue a todos lados, es increíble, ja. Le dije que se vaya para otro lado, pero bueno, qué va a ser, lo voy a tener que bancar. Encima ya empezó la temporada, y acabo de pedirle una entrada y me dijo que está todo vendido. No hay entadas”, bromeó Agüero.

Al referirse a la actualidad de la franquicia del estado de Florida, el exatacante surgido de Independiente reveló que habló sobre esta cuestión con la “Pulga”: “Hablamos, hace un rato le mandé la tabla y le dije ‘cuchame, tu equipo está para atrás. Mejor que lo metas noveno u octavo así entramos a playoffs’. Se cagaba de risa. Me dijo que tienen que entrar a playoffs”.

Por último, Agüero se animó a vaticinar qué pasará en el futuro con Messi en el Mundial 2026: “Conociendo a Leo, que se cuida mucho en lo físico, una puerta abierta hay que dejar. Obviamente no va a estar al nivel del último Mundial, pero es Messi. En una pelota parada te puede hacer un gol. Una puertita abierta hay que dejar… O dos”.