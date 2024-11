El intercambio de mensajes entre Marina Calabró y Rolando Barbano: “Esa baranda merece una lustrada”

Luego de varias idas y vueltas, y algunos desencuentros, Marina Calabró y Rolando Barbano ya no esconden su amor. Y mientras disfrutan de algunas escapadas románticas dejan en claro que son una pareja muy intensa vía redes sociales.

De esta manera cada publicación de Marina en Instagram se convierte en una oportunidad para que Rolando deje volar su imaginación y la halague con frases que van desde lo poético hasta lo cómico respaldandose en la metáfora y los emojis.

No obstante algunos de estos intercambios llamaron la atención de los medios y LAM no dudó en replicar en su programa los más llamativos que encontraron. Desde sus stories adelantaron: “No están listos para lo que van a ver” y acto seguido compartieron las capturas.

Uno de los comentarios más comentados fue el que el periodista hizo en una foto donde su novia posaba sobre una escalera y no dudó en escribir: “Esa baranda merece una buena lustrada” , que por si hacía falta acompañó por tres emojis de fuego.

En otra de las publicaciones de Marina, donde dejaba ver su ombligo, Barbano no pudo contenerse y manifestó: “Ufff lo buena que estás, che! Que feliz me hace la reaparición con vida del ombligo”, a lo que ella feliz respondió: “Todo tuyo mi amor, el ombligo is alive (está vivo)”

En otra postal Barbano escribió: “Este lomo a la pimienta es un escándalo”, comentó Barbano. “Muy ochentas el lomo a la pimienta! (Tuyo)”, siguió ella.

“Pero amor, las gafas de sol en interiores son un quemo! Tuviste una mala noche?”, insinuó el conductor en otro posteo. En tanto, Marina, picanteó: “Tuve una noche tan fabulosa que necesito gafas”.

Sin dudas la pareja aparenta estar en su mejor momento y lo deja ver vía redes sociales donde los seguidores de ambos pueden ser protagonistas de su relación.

Por qué Marina Calabró no presentó a Rolando Barbano a su familia

En diálogo con LAM (América TV), Marina contó que Iliana Calabró, su hermana, y La Coca, su madre, aún no conocen al periodista como su pareja. Asimismo, comentó cómo estuvo su viaje, y qué cosas hicieron juntos.

“Fue re lindo. Hermoso. Fue soñado, todo soñado”, comentó sobre su viaje en pareja. Luego, el cronista le contó que su hermana no conoce a su novio, y reconoció: “Sí, hace tiempo que nos reencontramos”.

“Lo que pasa es que ella está en una gira maratónica. Siempre que la llamó está en un lugar distinto”, comentó Marina. “Pero, digo, ¿tan difícil es coordinar un ratito, dos horitas, algún fin de semana, un día de semana?”, quiso saber el cronista. Yrespondió: “Y ya lo haremos. Lo que pasa es que estamos con los horarios medio cruzados, pero ni bien ella tenga un hueco en la gira, nos encontraremos a cenar”.

Por último, Marina Calabró comentó lo que su madre le dijo, y prometió a futuro realizar las presentaciones correspondientes: “Obvio, pero no es que la presentación que me da como siglo XVIII, pero sí se va a dar de juntarnos o en lo de Coca o a cenar. Coca el otro día que fui a tomar el té me dijo ‘que venga Rolando la próxima’, así que hay que hacer muchas presentaciones”.