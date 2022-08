El intercambio comercial de julio dejó un déficit de US$ 437 millones

En los siete primeros meses del año, el intercambio comercio arrojó un superávit de US$ 2.540 millones.

El intercambio comercial de julio marcó un déficit de US$ 437 millones, que contrasta con el resultado positivo de US$ 1.536 millones registrado en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el séptimo mes del año se distinguieron particularmente las compras de combustibles y lubricantes elaborados, que reflejaron la mayor variación e incremento en valores absolutos de todos los subrubros (1.368 millones de dólares), explicado por una suba de 111,3% en los precios de los productos y de 50,8% en las cantidades.

El Indec dio cuenta también que si hubiesen prevalecido los precios de igual mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 425 millones.

En base a los resultados informados por la dependencia oficial, en julio las exportaciones sumaron US$ 7.732 millones con un incremento interanual del 7,2%; mientras que las importaciones ascendieron a US$ 8.210 millones, con un alza del 43,7%.

De esta forma, en los siete primeros meses del año, el intercambio comercio arrojó un superávit acumulado de US$ 2.540 millones, por debajo de los US$ 8.310 millones de enero-julio del 2021.

El resultado negativo en la balanza comercial de julio fue el segundo consecutivo, tras el rojo de 115 millones de dólares registrado en junio.

Entre enero y mayo pasado el saldo del intercambio comercial fue positivo para el país, con un pico de 1.444 millones de dólares en marzo.

Esto se debió a que el incremento del Índice de precios promedio de las exportaciones fue del 13,4%, mientras que el valor de los productos importados se incrementó 27,8%.

En este cuadro, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 767 millones, precisó el organismo.

Además dio cuenta que durante julio, el valor unitario del flete internacional fue de US$ 117,8 por tonelada, 54,2% superior al de igual período de 2021 y 42,9% mayor que el de julio de 2020.

El resultado de las exportaciones, que ascendieron a US$$ 7.773 millones, un 7,2% por sobre igual mes de 2021, obedeció a un incremento de 13,4% en los precios, ya que las cantidades descendieron 5,6%.

Si bien todos los rubros exportados registraron incrementos en su facturación, solo uno, el de manufacturas de origen industrial (MOI), también elevó sus cantidades vendidas en 0,6%.

En este marco, las ventas de las MOI sumaron US$ 1.956 millones con un aumento internual del 3,6%; los combustibles y energía (CyE), US$ 414 millones y un alza del 7,8%; productos primarios (PP), US$ 2.468 millones y un 4,6%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), llegaron a US$ 2.935 millones 12,1%.

En cuanto a las importaciones, los Bienes de Capital sumaron US$ 943 millones con un incremento del 23,3%; los Intermedios US$ 2.719 millones y 33,1%; Combustibles y Lubricantes US$ 2.281 millones y un alza del 217%; Piezas y Accesorios US$ 1.301 y 31%; Bienes de Consumo US$ 715 con un incremento del 17%, y Vehículos US$ 200 millones y 41%.

El intercambio con los países del Mercosur arrojó en julio un saldo negativo de US$ 226 millones.

Dentro de la región las exportaciones sumaron US$ 1.554 millones, 24,2% superiores a las de julio de 2021, debido principalmente a un aumento en las ventas de manufecturas de origen industrial.

El 74,3% de las exportaciones al bloque fueron a Brasil; 14,3% a Paraguay; y 9,3% a Uruguay.

En julio, el comercio con el Mercosur representó 20% de las exportaciones totales y 21,7% de las importaciones, informó el Indec.