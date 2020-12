El Intendente José María Pedretti de Roldán hizo balance de su gestión 2020

En la tarde de ayer el Intendente enfrentó a los medios, respondiendo a todo y cada uno de los temas que se le preguntaron sin atajos. Cómo ya es un clásico en él, mostró su accionar durante el año.

“El año 2020 ha sido muy difícil para todos, debido a la Pandemia, pero quise presentar un reconto de mi gestión: Fue un año que arrancó muy bien para nosotros, pero que no termina de la misma manera, hemos tenido que ir corriendo el eje sistemáticamente, tuvimos que restructurar el sistema de salud, guardias, médicos, enfermeros, de atención Covid 19, pero también en atención general, que hemos podido brindar con normalidad hasta el día de hoy inclusive. Fue duro, por momentos teníamos un caso o dos, pero llegamos a contabilizar hasta 10 casos por cada médico”.

Eso nos produjo una erogación muy importante. De la Provincia sólo recibimos $3.500.000 y llegamos a afrontar un costo de $15.000.000: se repartían entre 1500 y 1700 bolsones de alimentos por semana, en la primera etapa en que estaba todo paralizado. Luego con las habilitaciones de los parqueros y albañiles, la economía se empezó a mover un poquito.

A pesar de ser un año paralizado, Roldán recibió a seis empresas que invirtieron y se instalaron brindando puestos de trabajo a nuestros vecinos. Una de ellas contiene cuatro empresas dentro de su nave que es el Grupo Cuatro Once que se dedica a embalaje.

En otro rubro destaco la colocación del semáforo de la calle Buenos Aires y San Lorenzo y fuimos avanzando, comenzamos a discutir con el Gremio las Obras Públicas que estaban enmarcadas como esenciales. Realizamos calle Fiambalá que mañana estará abierta desde Ruta 9 hasta Padre Jorge. Continuamos con Ibarlucea, que para el 28 ya tendrá un tramo habilitado permitiéndoles a los vecinos de Tierra de Sueños III, el nuevo ingreso y ya tenemos 150 metros más de piso para echarle hormigón la semana que viene.

Se refaccionó Urquiza completa, mañana pavimentamos Santiago entre Alberdi y Belgrano, lo cual marca lo que nos hemos movido en Obras Públicas. Completando 2200 metros lineales o sea 22 cuadras de pavimento en un año por demás de complejo. De esos 2500 a 1500 lo realizamos con hormigón propio.







Proyectamos la iluminación completa de la Ruta 9 desde el cruce con la A012 hasta Echagüe, todo con lámparas de led. Ya están compradas las columnas y los equipos y ya comenzó la obra. Las columnas que se sacan de ahí se van a mandar a reparar y van a ser colocadas en calle San Sebastián en el tramo que va hasta la A012, y allí se colocarán también lámparas led.

En cuanto al Parque Automotor, compramos una Bomba Mix para el traslado del Hormigón, un camión regador, una Chipiadora, una Motoniveladora y una chata Isuzu Doble cabina usada modelo 2000, para el mantenimiento y colocación de nuevas cámaras de seguridad, contamos con 140 y en 30 días se colocarán 70 cámaras más. La próxima semana llegas un Camión Volkswagen Delivery 6160, al que le vamos a instalar una escalera Hidrogrúa de 12 o 14 metros de altura. También adquirimos una Pick Up Saveiro para incorporar al patrullaje.

Para la Separación de Residuos colocamos 10 Islas de Separación de Pets, Vidrios y aluminio. Sumamos 5 Contenedores en distintos barrios y llamamos a concurso de precios para adquirir 33 más. Reforzamos el camión al que le compramos una compactadora nueva.

Lo que más me dolió fue no poder socializar con los vecinos, tenemos una Agenda Cultural que cumplimos, pero en forma virtual, sin el abrazo y la presencia física. Pedretti

Estoy orgullosos de haber podido hacer todo esto sin aumentar un solo peso la TGI. Pedretti

Abrimos para brindar una mejor atención a los afiliados, las oficinas de PAMI y ANSÉS, lo que muestra que no nos quedamos quietos lamentándonos, sino que seguimos trabajando a pesar de la paralización por Pandemia. Demuestra que aún en crisis pudimos sacar cosas buenas. No nos dejamos amedrentar porque si no el miedo paraliza.

Sobre el Presidente Alberto Fernández

Ante el DNu Presidencial de volver al DISPO, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. No me tembló la pera cuando tuvimos que cerrar la calle para evitar ingresos, cerrar los restaurants, denunciar a quienes venían del exterior y no querían hacer aislamiento, tampoco en informar a Pablo Javkin que cuatro ciudadanos se fueron a Rosario sin Alta Médico, no tengo miedo de tomar decisiones.

Prefiero la crítica por defender la vida. Por eso tengo un montón de diferencias con el Presidente que por un lado convocó una reunión a las cinco de la tarde con el discurso otra vez de salvar la vida, pero por otro lado promueve la Ley del Aborto, yo no creo en esas contradicciones: la vida es una sola y se defiende siempre; lo que estoy diciendo es que temos un Presidente que tiene un montón de incoherencias. La gestión Pedretti de Roldán, va a hacer todo lo que tenga que hacer para resguardar a la gente de Roldán. Pedretti

Pero también necesitamos que, desde la Provincia, especialmente desde la fiscalía, actúen en paralelo con las acciones de la policía, porque muchas veces nos encontramos con que, eso no sucede.

Tema Senador Traferri

A mí me pasa que me pone en un lugar difícil, me encuentro con un problema entre dos personas que aprecio. No deja de ser una pelea interna de nuestro partido llevada a la Justicia.

Yo le creo a Traferri, sobre todo en la última parte del video en que relata del propio Gobernador, de los Intendentes y de la sociedad santafecina, no tenés mucho más análisis. Pedretti

Pero yo tengo que gobernar mi ciudad y la tengo que gobernar para todos, me encuentro entre dos relaciones políticas muy fuertes. Tanto del Gobernador como del Senador he recibido apoyo. Hemos comido… es una situación muy compleja, el video completo del Senador te aclara muchísimas cosas, pero bueno hay cuestiones de Fueros, también hay otras que tienen que ver con los propios Senadores…, yo debo tomar distancia del conflicto, porque debo seguir gobernando para la ciudad“, cerró el Intendente de Roldán.