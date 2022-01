El intendente de Rosario padece una “patología prostática” e iniciará tratamiento

“En los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados”, sostuvo Javkin.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social), anunció este lunes que padece una “patología prostática” por la cual iniciará un tratamiento médico, aunque aclaró que seguirá cumpliendo con sus funciones habituales y resaltó que “lo importante que es la prevención”.

El jefe comunal rosarino hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, en el que incluyó un mensaje grabado de aproximadamente un minuto.

Antes de la grabación, dijo en un encabezado “queridos vecinos y vecinas: porque corresponde, y porque demuestra lo importante que es la prevención, considero importante contarles algo”.

Luego sostuvo en su mensaje que “como ustedes saben, hace pocas semanas cumplí 50 años. Desde mediados de diciembre, como corresponde por mi edad y mis antecedentes familiares, inicié una serie de estudios”.

“Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática“, reveló.

Añadió Javkin que “por ese motivo en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados” y destacó que “la realización de controles periódicos permitieron una detección temprana, lo cual siempre recomiendan”.

“La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto respetando al pie de las letras las indicaciones que los profesionales me indican. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto”, concluyó.