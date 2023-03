El intendente de Roldán denunció la existencia de más de 10 bunkers de venta de drogas en su ciudad

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, realizó una presentación judicial denunciado la existencia de búnkers de venta de drogas en su ciudad.

“El miércoles hice una denuncia dando detalles de los distintos puntos de venta de droga que hay en la ciudad, reclamos que nos hacen los vecinos y alguien tiene que dar la cara porque hay mucha gente tiene miedo. Y como intendente de la ciudad tengo un compromiso desde el primer día de la gestión, con las primeras denuncias en 2021”, expresó Escalante, quien remarcó que “la política tiene que ser parte de la solución y no parte del problema”.

“Nuestra premisa fue poner orden en una ciudad que no lo tenía, así lo hicimos y en estas cuestiones seguimos trabajando. Siempre decimos que Roldán es una ciudad de trabajo y esfuerzo, porque todo lo que conseguimos es fruto de mucho sacrificio”, agregó y señaló que son “más de 10 bunkers, que presentamos ante la Fiscalía”.

Hay muchos vecinos que recurren a nosotros por el trabajo junto a la Guardia Urbana, por el trabajo que venimos haciendo con las distintas áreas de la municipalidad.

Tras repasar diferentes acciones que realiza su gobierno municipal, Escalante aseguró: “Hay que ir a la raiz del problema y tenemos una estructura de investigación, a cargo de la justicia federal, que es un trabajo de hormiga frente a un gigante”.

Asimismo, expresó: “Tenemos que ser realistas, ya que el problema que tenemos en Rosario, y que nos afecta, y me duele. Es una ciudad que quiero, donde hice la escuela secundaria. Como uno no va a sentir que lo que pasa a 20 kilómetros no afecta a mi ciudad. Es un problema que nos afecta a todos y todos podemos colaborar”.

“El que dice que no tiene problemas -continuó el intendente de Roldán-, estando cerca de Rosario, es escupir para arriba, porque esto es cuestión de tiempo. Por eso como no vamos a trabajar para combatir esto”.

Y se mostró a favor de llevar adelante diferentes acciones para combatir el narcomenudeo: “Hay leyes que se pueden modificar, la Legislatura provincial tiene que tomar cartas en el asunto, para que nuestra policía y fiscales puedan intervenir en un problema que atraviesa a todas las ciudades. Es mentira que es un tema de Rosario”.

“Que no tengamos la cantidad de asesinatos es una cosa, pero si esto continúa de esta manera, es cuestión de tiempo”, dijo Escalante.

“Yo no soy un héroe por hacer lo que hice, hay muchos intendentes como Lionel Chiarella en Venado Tuerto con situaciones muy conflictivas donde han sido él y su familia amenazados. Pero hay que poner todo, entre todos, para salir de esta situación”, concluyó el mandatario roldanense.