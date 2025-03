El inesperado pedido de Mirtha Legrand a El Trece en pleno aire: VIDEO

Mirtha Legrand sorprendió en pleno aire de su programa con un contundente pedido para El Trece.

Qué dijo Mirtha Legrand de El Trece

Mirtha Legrand | Captura

ste fin de semana la diva salió al aire por la noche, porque el sábado estuvo la cadena nacional de Javier Milei, y luego de anunciar a sus invitados, lanzó un pícaro comentario

“Hoy tengo un programa con media hora más, qué suerte“, celebró. “Me encanta salir el domingo, me gusta más que los sábados. A ver si el canal puede cambiarlo y me pasa a los domingos“, pidió filosa Mirtha Legrand antes de comenzar con su mesaza.

Luego la conductora recibió a Julio Bocca, Graciela Alfano, Pilar Rahola, Gerardo “Tato” Young y Hernán Drago, y tuvo una emisión cargada de debates interesantes.

Por el momento habrá que esperar a ver si El Trece escucha a la diva y cumple su deseo de modificar el día, y si Juana Viale continúa al mediodía o pasa a la noche del sábado en el lugar que dejaría vacante su abuela.

Los invitados de Mirtha Legrand del domingo

Con Mirtha Legrand este domingo -no fue el sábado por la cadena nacional- el bailarín y director Julio Bocca, Gerardo ‘Tato’ Young, Graciela Alfano, Hernán Drago y la libertaria Pilar Rahola.

En tanto, con Juana Viale estuvieron Eduardo Sacheri, Martín Bossi, Mike Amigorena, Alan Sabbagh y Marina Bellati.

El rating de Mirtha Legrand y Juana Viale

Esta vez tuvo mejores números Juana Viale que su abuela, aunque con un empate casi técnico y con un rating muy bajo para lo esperado..

Juana con su mesa apenas superó los 3 puntos de rating, llegando a los 3,3, mientras el domingo por la noche Mirtha Legrand apenas pudo promediar 3 puntos de rating.