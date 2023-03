El INDEC da a conocer un nuevo índice de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2022 y especialistas advierten que será superior a la última cifra, correspondiente al primer semestre del año pasado.

Según el dato difundido en septiembre pasado, la pobreza alcanzó al 36,5% durante los primeros seis meses del año pasado. Esto quiere decir que 17,4 millones de personas se encontraban bajo la línea de pobreza. Ante la aceleración de la inflación, que superó el 100% interanual, se espera que el número dé un salto.

“Veía con optimismo el dato de pobreza de esta semana (optimismo as in ‘va a subir menos de 3 puntos’), lo pensaba en 39.2%. Acabo de mirar la evolución trimestral sin aguinaldos y me cambió un poco la perspectiva. Creo que 39.7% es el piso y puede pasar de 40. Ojalá le erre”, advirtió el investigador y economista Leopoldo Tornarolli.

En ese sentido se dirige el último informe elaborado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que arrojó que el 43,1% de la población se encuentra en esa condición.