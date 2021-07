El incómodo momento que vivió Alberto Fernández en el anuncio del nuevo DNI para personas no binarias: “No somos una X”

Alberto Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde anunció que el Gobierno empezará a emitir documentos para personas no binarias. También estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el director del RENAPER, Santiago Rodríguez. Sin embargo, el Presidente vivió un momento incómodo cuando Valentine Machado, quien recibió su DNI no binario de manos de Gómez Alcorta, le reclamó por la nomenclatura con la que debió identificarse en su nuevo documento y mostró su remera con el mensaje: “No somos una X”.

Sin embargo, en medio del acto, uno de los representantes de la comunidad LGTBIQ+ reclamó por la elección de la nomenclatura. “No somos X”, afirmó Valentine, la segunda persona que recibió el nuevo DNI.

Ocurrió cuando Valentine saludó a Fernández, a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y a su par del Interior, Eduardo de Pedro.

En ese contexto, en el acto convocaron a Valentine Machado para recibir su DNI no binario. Tras saludar al Presidente y a los ministros, se desprendió su abrigo y mostró una remera con la leyenda “no somos una X” . “No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Lo quiero dejar bien claro”, gritó alguien más desde el sector de invitados al evento, sosteniendo un cartel con el mismo mensaje que portaba la remera de Machado.

A raíz del reclamo, el Presidente le contestó: “Estoy seguro de que hay otras formas, pero están incluidas dentro de esa X, que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites de las convenciones internacionales”. “No somos una X”, la leyenda con la que reclamó Valentine

Anteriormente, el jefe de Estado recordó un debate que vio en televisión entre dos filósofos que discutían sobre el lenguaje inclusivo y se expresó al respecto. “Uno de los especialistas explicó que si no se habla de todes, el tode no se siente interpelado en el discurso, no siente que se le está hablando a él”, relató. Y planteó: “Cuando se dice todos, se sienten interpelados los hombres; cuando se dice todas, las mujeres, ¿y el resto? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.

“Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, remarcó el mandatario y reivindicó que existen “mil modos de amar y ser amado y ser feliz”.

Desde el Ministerio de Mujeres definen a las personas no binarias como aquellas que “no se encuentran representadas por las mismas posiciones binarias de expresión de la identidad de género y expresión de género (varón o mujer) y resaltan su inconformidad tanto con ellas así como con el sistema binario de asignación del género”.

El objetivo de la iniciativa es “garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas” y se enmarca en la Ley de Identidad de Género (LIG), que establece y reconoce el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, en especial, a “ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”.