El Hotel de los Famosos: Ángel de Brito reveló un tremendo dato de qué se trata. Video acá.

Ayer, en LAM (América),Ángel reveló un dato explosivo sobre el final de El Hotel de los Famosos (El Trece). El conductor aseguró que “van a reeditar algunas cosas” porque muchos de los exparticipantes estarían furiosos con la producción del programa.

La polémica en el reality show pareciera no tener fin. Ahora, el conflicto no solo es interno sino que también está afuera porque algunos personajes que participaron de El Hotel afirman que “se editaron algunas cosas que de manera tal que ‘los perjudicaron'”. Y sobre este punto hizo hincapié de Brito: “Hay algo que me vienen contando hace rato, y es que va a haber un giro en el programa porque van a reeditar algunas cosas, de los capítulos que vienen, porque muchos participantes llamaron llorando y quejándose”. “O sea los que eran buenos, no van a ser tan buenos”, explicó.

No obstante, Yanina Latorre opinó: “¡Pará! En la edición, decir las cosas que dijeron al aire y que nosotros vimos ¡Las dijeron! Los pueden recortar, pero no es que de un personaje bueno creas uno malo ¿Ahora van a decir que a Locho le inventaron otra cosa? O como dice ‘La Familia’ que Locho entró canchero ¡No por eso lo van a maltratar y hacer lo que le hicieron!”.

Qué pasó con Walter Queijeiro en El Hotel de los Famosos

La panelista de LAM contó que Walter Queijeiro tuvo un accionar repudiable con algunas de las chicas del reality. Fue durante la visita de Kate Rodríguez, el Pato Galván y Mónica Farro, exparticipantes de El Hotel de los Famosos, a LAM, cuando Yanina Latorre recibió en vivo un mensaje sobre el cuestionable accionar del periodista que todavía puede ser visto en el reality.

En la misma línea, la panelista de LAM continuó: “Y hubo otro participante que, totalmente borracho, se metió en la cama de Silvina y de Majo y las chicas no podían sacarlo. Se llegó a sacar el cinturón, el pantalón y la remera”, detalló Yanina.

“Así es”, afirmó Kate, que estuvo presente, aunque evitó mencionar a su excompañero. “Lo digo yo: Walter Queijeiro”, reveló la esposa de Diego Latorre. “Hubo una fiesta y ella se fue a dormir temprano ese día”, admitió Kate. “Entonces los cuidaron a los participantes, no es que los mataron”, indicó Yanina. “La mujer lo va a matar!”, exclamó sorprendida Mónica Farro.