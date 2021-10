El gran gesto de Independiente con el pequeño hincha emocionado que se viralizó | Foto: prensa Independiente

El pasado lunes, el triunfo de Independiente por 1 a 0 ante Unión por la Liga Profesional, dejó una particular imagen más allá del reencuentro con la victoria para el equipo que dirige Julio César Falcioni.

Aquella noche en Libertadores de América, un pequeño hincha pegado al alambrado se llevó toda la atención. Se trata de Santino, quien no pudo parar de llorar mientras cantaba junto al resto de la hincha del Rojo: “No sé cómo voy, no sé cómo vengo. Yo solo sé que te vengo a alentar. No puedo evitar este sentimiento, se lleva adentro no puedo parar”.

La escena se viralizó en las redes sociales y desde el club de Avellaneda se encargaron de contactar al nene para regalarle un momento que nunca se va a olvidar: visitó el entrenamiento del equipo en la previa del duelo ante Newell´s.

Así, Santino se dio el gusto de conocer a todos los jugadores, saludarlos y llevarse fotos de recuerdo y una camiseta firmada por ellos.