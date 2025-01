El Gobierno sigue presionando para que el Sudamericano Sub 20 no se juegue en Venezuela

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la posición del Gobierno sobre la no participación de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20 que se disputará del 23 de enero al 16 de febrero en Venezuela.

En línea con los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sugirió que el elenco nacional no viaje a participar del torneo en medio de la tensión política y tras el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo, Francos aseguró: “Parece un poco ridículo que se vaya a jugar en un país que no respeta las libertades”.

Guillermo Francos ratificó la postura del Gobierno sobre el Sudamericano Sub 20 en Venezuela (Foto: NA – Juan Vargas)

“No creo anteponer el fútbol o el deporte ante una situación política tan grave, en la que se violan los derechos humanos”, aseguró el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Mitre. Y agregó: “A mí me parece un poco ridículo que se vaya a jugar un campeonato internacional de fútbol en un país que no respeta las libertades y que, además, como en el caso de la Argentina, pone en riesgo la libertad de nuestros jugadores”.

“¿Tiene sentido ir a jugar ese campeonato de fútbol? ¿O es mucho más representativo el sentimiento de los argentinos que creemos en la libertad decir no vamos porque en Venezuela hay un régimen dictatorial? No sé, me parece que es algo para discutir”, se preguntó Francos.

Además, no descartó que en los próximo días haya conversaciones con las autoridades del fútbol argentino y sudamericano con el objetivo de cambiar la decisión: “Si yo fuera el responsable del fútbol en Latinoamérica, obviamente que trataría de que el campeonato o se suspenda o se haga en otro lugar. Claramente no lo haría en Venezuela”, señaló.

Días atrás, luego de las declaraciones de Bullrich, desde las Asociación del Fútbol Argentino aseguraron que el equipo dirigido por Diego Placente, quien reemplazó a Javier Mascherano tras su partida a Inter Miami, viajará a disputar el certamen. “Argentina jugará el Sudamericano Sub 20. Y en la sede designada por Conmebol, en este caso: Venezuela”, escribió Nicolás Novello, el gerente de Medios y Comunicación de la AFA, en su cuenta de X (ex Twitter).