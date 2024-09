El Gobierno inició conversaciones con empresas privadas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas

En medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno nacional inició conversaciones con empresas privadas de la región para que “se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas”.

“El Gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso de que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”, informó este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni, en una breve conferencia de prensa en Casa Rosada en la que no respondió preguntas.

Antes del anunció, el flamante secretario de Comunicación y Medios había formado parte de una reunión del Gobierno nacional “para terminar con la extorsión permanente” de los gremios de la aerolínea de bandera. De la cumbre en Casa Rosada participaron el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Secretaría del Interior, Lisandro Catalán. También estuvieron el titular de la compañía, Fabián Lombardo, y los integrantes del “triángulo de hierro”, la mesa chica del presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Para quienes no lo saben o no han trabajado en el sector privado, en una empresa privada si hacés un paro, no trabajás y complicás la operatoria, te echan. La intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles de argentinos con estas medidas“, remarcó el vocero presidencial.

Dura advertencia a los sindicatos

En un gesto que profundiza la cruzada oficial contra los gremios, Adorni afirmó que el Gobierno va a “sepultar” los piquetes gremiales “y los privilegios de la casta aeronáutica”.

Además, el vocero volvió a cuestionar los beneficios de los pilotos de la empresa estatal. Mencionó, por ejemplo, que “pueden viajar, ellos y sus familiares, en clase ejecutiva. Si no hay pasaje disponible, la empresa está obligada a bajar de ese vuelo a alguien que haya pagado el pasaje. Esto le cuesta a Aerolíneas Argentinas, o sea a todos los argentinos, cerca de 20 mil millones de pesos por año en estos pasajes”. Agregó que ganan “entre tres y veinte millones de pesos por mes, tienen un remís a disposición para ir y venir desde sus casas, tiempo de viaje que también se les computa como tiempo trabajado”.

Esta mañana, el Gobierno denunció al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por “incitar al temor público”, por afirmar que estaba en riesgo la seguridad de los pasajeros por la decisión de la empresa de continuar con los vuelos pese al paro de los trabajadores de ATE/ANAC. Esta presentación se suma a la que realizara ayer el Ministerio de Seguridad contra el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.

A propósito de Biró, Adorni se refirió a él en su mensaje de esta mañana: “Va a tener que tomar alguna precaución antes de hacer otro paro porque podría considerarse éste como huelga salvaje”.

“En la Argentina del presidente Milei prima la ley y el orden, quienes no respeten eso van a sufrir las consecuencias. Y repito: vamos a ir a fondo con los piquetes aeronáuticos, Esto tiene que quedar bien claro”.

Por último, el vocero informó que dos gremios que represntan a alrededor del 30% de los trabajadores de la compañía han aceptado la paritaria ofrecida por las autoridades. También dijo que se abrió un programa de retiros voluntarios, pero que nadie lo aceptó.

“Evidentemente, tan disconformes con la situación laboral, sus salarios y sus privilegios, no están”, razonó.