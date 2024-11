El Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Amado Boudou

El Gobierno revocó la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou. La medida, idéntica a la que se tomó días atrás con Cristina Kirchner, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena por corrupción contra la ex presidente, se comunicó este martes a través del Boletín Oficial y se sustenta en la confirmación penal de la sentencia impuesta en 2018 al ex ministro de Economía, que ya fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, dice la Resolución 1103/24 de la ANSES.

(Télam)

Además, establece: “Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias que debe tener la comisión de esta clase delitos que atentan contra el sistema democrático, en los términos del artículo 36 Constitución Nacional por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justificó la medida adoptada”.

La ex Ciccone había sido expropiada por el Estado en 2012, durante el mandato de Amado Boudou como vicepresidente. Este hecho derivó en una causa por corrupción en la cual el ex ministro de Economía fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por la adquisición irregular de la ex imprenta. En 2020, la Corte Suprema dejó firme la condena.

Hace algunos meses, el Gobierno anunció la disolución de la ex Ciccone Calcográfica. Finalmente, este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la ejecución de la medida. “Se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada”, informó el titular del equipo económico. Así, la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispondrá del inmueble para la subasta y posterior venta.