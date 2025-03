El Gobierno desclasificará los archivos sobre el accionar de las fuerzas armadas en la Dictadura

El Gobierno anunció que desclasificará los archivos sobre el accionar de las fuerzas armadas en la Dictadura (Foto: Reuters)

En el marco del 49° aniversario del golpe cívico militar, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de todos los archivos vinculados con el accionar de las fuerzas armadas durante la Dictadura, tal como informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un video grabado y difundido este lunes.

Esta medida se basa en el Decreto 4/2010, firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en 2010 pero que que, según el portavoz, “nunca había sido implementado en su totalidad”.

“El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983, así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”, señaló Adorni.

Y agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la orbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”.

“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, explicó Adorni, al tiempo que remarcó que para el actual Gobierno “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya saber cómo”.

En ese sentido, el vocero destacó que eta iniciativa “puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial”. “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”, afirmó.