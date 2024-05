Funes: Las estaciones se vieron afectadas por esta restricción tanto la Axion, durante la noche de ayer hasta las 11, 30 horas de hoy, que cuenta con una sucursal sobre calle Los Pumas y Ruta Nacional Nº 9, en que cerramos esta nota, mientras que la de bandera nacional YPF continúa sin suministrar el combustible y sin novedades.

🟥 El gobierno declaró la pre-emergencia por la falta de #gas

👉 Esta semana el Ente Nacional Regulador del Gas declaró la pre-emergencia ante la llegada anticipada de las bajas temperaturas y la falta de gas natural.

▶️ Se instruyó a todas las transportistas y distribuidoras de gas a seguir el protocolo de cortes o restricciones de los suministros interrumpibles. Los servicios que tienen prioridad son los residenciales.

📍 Los servicios interrumpibles se tratan de los que se “permite interrupciones mediante el correspondiente aviso de la distribuidora al cliente”.

📌 Afectan principalmente a las estaciones de servicio que comercializan GNC e industrias del sector textil, bebidas, maderas y de cerámicas.

💬 “Ya se ha llegado el corte de gas a los usuarios con contratos firmes puros“, dijeron desde el Gobierno, lo cual significaría llegar a un estado de “emergencia”.

🔴 Por eso el Gobierno también decidió autorizar las obras de la Reversión del Gasoducto Norte, que previamente había paralizado por el recorte al gasto público.

📌En Rosario algunas Estaciones de GNC funcionan hasta agotar su remanente del producto

🛢 El martes hubo una nueva licitación para importar otros 10 barcos de GNL, que podrían costar unos u$s 300 millones, pero el próximo buque recién llegaría el viernes.

El Poder Ejecutivo instruyó a todas las transportistas y distribuidoras de gas a seguir el protocolo de cortes o restricciones de los suministros interrumpibles.

El gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de Litoral Gas, Andrés Romagnoli, informó “el desperfecto se originó en una planta de la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) en San Luis y aunque es lejano a Funes se trata de un sistema interconectado”.

La firma TGN es la que provee de gas a la región y para evitar complicaciones en horarios de mayor consumo residencial –entre las 19 y las 22– se pidió a las estaciones de servicio no expender el GNC y a las industrias no consumir gas.

“No sabemos la duración de la medida, pero sabemos que la mayor demanda es entre las 19 y las 22. Dependemos de la reparación de TGN”,

Romagnoli.

La medida afecta a estaciones e industrias del sur de Santa Fe, hasta Venado Tuerto, detalló Litoral Gas.

Hoy no habrá GNC en todo el país y advierten que podría afectar el suministro eléctrico

En las estaciones de servicio, se cortó el suministro para priorizar al sector residencial, donde el consumo paso de 10 millones de metros cúbicos a 80. “Es una tormenta perfecta”, advirtió un dirigente del sector.

“Hoy -miércoles 29 de mayo- van a cerrar todas las estaciones (de GNC). La medida es para darle prioridad a los hogares, las escuelas, los hospitales. En los primeros días de mayo, el consumo del sector residencial, el prioritario, pasó de 10 millones de metros cúbicos a 60. Y como el frío continuó, llegó a 80 millones. Al haber tomado tanto caudal, la presión en el gasoducto cae y comienza a peligrar el abastecimiento”, indicó Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido.

“Si hoy se pudiera inyectar gas, no sería de inmediato. No se soluciona en una hora. Podría normalizarse en 48 o 72 horas“.

A este complejo escenario, se sumó la decisión de Petrobras de no autorizar a Enarsa a descargar un cargamento de Gas Natural Licuado (GNL) por problemas administrativos.

La empresa explicó que la situación se produjo “por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24” y que una vez recibida la confirmación de la carta de crédito emitida por el BNA de parte del banco designado por Petrobras, este miércoles, se comenzó con el proceso de descarga del barco en la terminal regasificadora de Escobar.

“Este cargamento permite reforzar el abastecimiento de gas programado frente a la situación de frío inusual para la época y sostenido durante el mes de mayo”, dijo la compañía.

Una tormenta perfecta

El presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido (GNC), Marcelo Zanoni, explicó que “la matriz del problema no es puntualmente el foco del GNC”, sino “que el transporte y la distribución están en emergencia con respecto a lo que necesitamos consumir de gas”.

En esa línea, alertó: “Creo que estamos ante una tormenta perfecta. En Neuquén las plantas de Salliqueló y Tratayén no están funcionando. Son plantas compresoras de gas. A Bahía Blanca le está llegando el 50% del suministro gas que le tendría que llegar. Bolivia, por otra parte, cortó el contrato y no nos está bajando gas, y no se hizo esta obra que es de dos meses de la reversión del gasoducto del norte. Bolivia tiene la obligación de pasarle a Brasil y se iba a triangular. Brasil nos iba a pasar el cupo que Bolivia no nos pasa”.