El funense Mario Angeliomé estrena Kinky Boots en Villa Carlos Paz

El actor y cantante funense Mario Angelomé forma parte del elenco de Kinky Boots, el reconocido y multipremiado musical de Broadway que se estrena el 28 de diciembre en el teatro Luxor, Libertad 211 de Villa Carlos Paz, luego del éxito en Buenos Aires y una trayectoria en teatro de culto, en esta obra más comercial, Angelomé encara un importante papel que no vamos develar para que muchos funenses que vacacionan en Córdoba compren sus entradas y descubran este exquisito musical dónde actua y canta.

Datos de funciones: Luxor, Libertad 211.
Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz

Luxor, Libertad 211. Villa Carlos Paz Prensa: Tommy Paskus

Puntos de venta de entradas: Boletería del teatro y autoentrada.COM (Entradas online).





Kinky Boots, la principal apuesta teatral del año, producido por Pardo Producciones ( Miguel Pardo) bajo la dirección general de Ricky Pashkus estrena el próximo 28 de diciembre de 2022 en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

El reconocido y galardonado musical de Broadway que se presentó exitosamente en Buenos Aires y Madrid, en su versión para Villa Carlos Paz, estará protagonizado por Fede Bal en su rol de «Lola», Fede Salles interpretando a Charly y Laura Esquivel como Lauren, acompañados de un gran elenco.

Con libro de Harvey Fierstein, música y canciones de Cyndi Lauper, Kinky Boots está basado en el film de Miramax, Kinky Boots – Escrito por Geoff & Tim Firth con versión Fernando Masllorens y Federico González del Pino, y letra de canciones en español a cargo de Marcelo Kotliar.

SOBRE KINKY BOOTS

Charlie Price, es el hijo de un zapatero artesano, dueño de una fábrica que da trabajo a varias familias del norte de Inglaterra.

No se siente atraído por el negocio familiar y se marcha a vivir con su novia Nicola a Londres en busca de un futuro junto. Pero la repentina muerte de su padre lo obliga a volver para el funeral y solucionar los problemas de la fábrica de calzado. Así, descubre que el negocio no es tal y que su padre tenía partidas enteras guardadas por cancelación de pedidos.

Para evitar el cierre, debe reducir costos y comienza despidiendo a quince trabajadores, hasta que Lauren, una empleada de la fábrica que siempre estuvo secretamente enamorada de él, le dice que si no funciona el negocio, quejarse no es la solución. Lo que debe hacer es cambiar de objetivo.

En un viaje a Londres para visitar a un antiguo cliente al que trata de vender una partida de zapatos almacenados en la fábrica, Charlie acude en ayuda de Simon, un transformista de nombre artístico Lola. Charlie recuerda la sugerencia de Lauren y decide invitar a Lola a visitar su fábrica para que le muestre exactamente el tipo de botas que no encuentran ella y sus amigas.



Mario Angelomé en Kinki





Lola y sus amigas, llegan para ayudar a Charlie y a los trabajadores de la fábrica para que modernicen su sentido de la estética y lo ayudan a diseñar una nueva línea llamada Kinky Boots, que podría salvar la fábrica.

En nota con Filo News:

El primero en tomar la posta es Fede Bal que nos contó: “La verdad es una responsabilidad, es muy lindo y es muy linda la trama. Es muy importante que una obra te haga reflexionar, pensar y sobre todo en un momento de tanta diversidad y tanta libertad.”, comenzó diciendo. Al tiempo que remarcó: ” También un poco en el contexto donde todavía hay mucha homofobia y más en el interior del país. Entonces me parece que tocar ese tema desde una sensibilidad, cantando y bailando, y encarando personajes que tienen muchas capas es un honor“, explicó.

Y agregó: “Estoy seguro que la van a pasar bien, es una obra de la que van a salir eufóricos y también te lleva a la reflexión. Y a la hora de comer te deja abierta la puerta al debate para charlar con un hijo, un hermano, tu pareja y me parece re interesante que pase eso”, afirmó.

La obra tuvo infinidad de versiones presentándose en diferentes ciudades del mundo e incluso tuvo una versión en nuestro país con otro elenco ¿Qué le ponen ustedes de su impronta a estos personajes?

Laura Esquivel: “Como todo personaje de obra musical, hay características de esos personajes que le son propios, pero después depende de uno como actor el desafío de decir qué le pongo de mí y al mismo tiempo respetar la esencia”, argumentó.

Y sumó: “Entonces eso es lo lindo, lo que sorprende dé cada interpretación, y lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros en estos roles.Y somos los primeros en llevarla a Carlos Paz, así que nos va a ser únicos en ese sentido y todo el público se va a sentir identificado con alguien que va a estar en escena”, manifestó feliz por la propuesta.

Al tiempo que Federico Salles añadió: “Yo estoy descubriéndolo a mi personaje, lo voy entendiendo con las canciones y los temas que lo atraviesan. Creo que, como lo marca el libro, mi personaje “Charly” le encuentra,junto con los personajes de Fede (Lola)y Lau (Laurel)la vuelta, y resignifica el apellido familiar, eso un poco la historia que sucede en Kinky Boots. Y también muestra el renacer de este chico que se va redescubriendo con el correr de los minutos. Y en cuanto a tu pregunta yo encuentro algunas similitudes en el vacío que le genera la situación inicial que es un lugar donde me encuentro algunas veces, en ese `¿ Y ahora?`.Y en seguir a la intuición, como lo hace el personaje, me identifica porque yo soy de seguir mis instintos también”, describió.

Sin dudas el desafío más grande se lo lleva Federico Bal, que se corre de los típicos papeles para ponerse en la piel de “Lola” una Drag Queen que llegará para romper los estereotipos arriba del escenario, y uno además el actor y conductor ingresa al círculo de la comedia musical, donde además de montarse para llevar adelante a esta imponente mujer, deberá cantar, algo que hasta el momento no había hecho.

Por eso le pregunté ¿Cómo se está preparando para este nuevo reto?

“Estoy trabajando muchísimo, y llevándolo con mucho respeto también, estoy acá rodeado de dos grosos en la materia”, dijo señalando a sus compañeros, “así que trabajando mucho con mi instrumento, le dicen así a la garganta, y estoy aprendiendo un montón de cosas y llegando a notas que me sorprendo”, reconoce con cierto orgullo.

Sobre las primeras sensaciones contó: “Me gusta, me da mucho nervio pero al mismo tiempo siento que estoy rompiendo una pared sobre el comentario de alguien que una vez de chico me dijo `vos no cantes` y de golpe me di cuenta que puedo cantar. Y me parece que se abre una puerta difícil de cerrar porque ahora voy a querer hacer más musicales y explotar esta nueva faceta mía”, advirtió suspicaz.

“Me encanta que me critiquen porque claramente siempre hay tiempo para crecer y escuchar, y algunas de esas críticas están buenas para mejorar. Las que son con violencia me encantan porque eso quiere decir queestá generando en alquilen”, Federico Bal.

-¿Cómo es Ricky como director?

Para responder a esta pregunta toma la posta Laura que ya trabajó con él y comentó: “Es muy especial, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, él me dirigió en el espectáculo teatral de “Patito Feo” entonces me conoce desde muy chica, y lo lindo es que te da muchas alas para volar, y te dice muy en claro cuál es la idea que tiene y adonde caminar. Pero después te deja agregarle como colores a tu personaje, esos sub-tonos por decirlo de alguna manera. Y ni hablar de la educación y el respeto que tiene el por lo que hace y la pasión que lleva adentro que te la trasmite es increíble”, reconoció.

Este nuevo rol va a despertar elogios y seguramente comentarios agresivos por parte de los haters que ya estuvieron circulando en redes sociales. Ante estos hechos les pregunté ¿Cómo se llevan con las críticas?

Fede Salles: “Yo creo que va a sorprender y que el trabajo de Fede (Bal) va a erotizar a toda la platea con su talento y su belleza y para mi es una felicidad trabajar haciendo lo que me gusta y hacer temporada después de tanto tiempo”, manifestó.

Fede Bal: ” Me encanta que me critiquen porque claramente siempre hay tiempo para crecer y escuchar, y algunas de esas críticas están buenas para mejorar. Las que son con violencia me encantan porque eso quiere decir queestá generando en alquilen odio, amor o algo… y cuando no pasa tal vez es que nadie vio lo que estaba haciendo”, asegura con firmeza.

Y cerró si idea: “Todo lo que hago es gracias a mi padre y a mi madre y un legado que estoy intentando respetar y cuidar que es mi apellido. Y todo el tiempo lo estoy puliendo, y más me critican más grande me hago. Realmente eso me pasa así, que no lo siento malo, de hecho ya estoy contestándole a algunos que vienen con hate e invitándolos a ver la obra y que después me critiquen. Pero los prejuicios están siempre y sé muy bien que soy una figura popular y que en la comedia musical no es mi área. Y me pasa que es lindo seguir rompiendo esas barreras y esas paredes imaginarias que genera prejuicio en otras personas”.

