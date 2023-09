El fallo de Salmain deja al descubierto la maniobra que llevó al cierre de una fábrica en Rosario

Se trata de la fábrica de cigarrillos Bronway, donde quedan 261 trabajadores sin empleo y a más de 1200 familias de empleo indirecto en idéntica situación

El fallo, que ordena a la AFIP que no le entregue estampillas a Bronway para vender cigarrillos, se da en el marco de una denuncia presentada por la multinacional Masalim Particulares, que acusa a Bronway por competencia desleal. Sin embargo, los trabajadores de Bronway denunciaron que el fallo es una maniobra orquestada por Masalim para quedarse con el mercado de cigarrillos en Argentina.

“El juez Salmain llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica”, dijo Darío Ippolito, propietario de Bronway. “Ya lo sabíamos porque fuimos víctimas de una extorsión. Vamos a denunciarlo penalmente y vamos a pedir un jury”.

Ippolito aseguró que el juez Salmain se apartó incluso de lo pedido por Masalim, ya que la multinacional solo había solicitado una multa.

“El juez cerró la empresa y le pidió a AFIP que no entregue estampillas, todo esto mientras la causa se tramita en la Cámara y con una cautelar prorrogada por la jueza Sylvia Aramberri”, señaló.

Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales en apoyo a los trabajadores de Bronway comenzaron con una serie de marchas para visibilizar la situación.

Denuncias contra el juez Salmain

Salmain, que llegó a Rosario en junio de este año, ya había sido objetado en dos ocasiones por irregularidades vinculadas a su examen y su actividad vinculada a reajustes jubilatorios. En 2022, la Asociación de Jueces Federales de Argentina (AJUFE) objetó su candidatura al cargo de juez federal multipropósito Nº1 de Rosario, por considerar que no reunía los requisitos necesarios.

En 2018, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (AACBA) objetó su candidatura al cargo de juez federal en la ciudad de Concordia, por considerar que había irregularidades en su examen y su actividad vinculada a reajustes jubilatorios.

El juez Salmain no respondió a los pedidos de la prensa para que hiciera declaraciones sobre el caso Bronway.

Fuente: RosarioAlerta.com.ar