El espectacular video de la AFA para festejar el título de la Selección argentina en la Copa América 2024

El video que subió la Asociación del Fútbol Argentino tras el bicampeonato de la Copa América. (Video: @afaseleccion/Instagram) (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

La Selección argentinase coronó en la Copa América 2024y de esta manera defendió el título que había conseguido en la edición pasada que se había jugado en Brasil de 2021. Y, para celebrar el triunfo, la AFA compartió en sus redes sociales un espectacular video.

Ver en este link: https://www.facebook.com/watch/?v=8062935023726899

“1, 2, 3, 4. Ahora ponte a jugar. Hermosa mañana, ¿verdad?”, escribió la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino en Instagram, pero lo que llama la atención es la canción que usó para acompañar las imágenes. Y, se trata del tema “I Know you want me” interpretada por el cantante Pitbull.

El video comienza con la frase “el comandante lo anticipó y el capitán lo conquistó”, haciendo referencia a la serie que habla sobre la vida deRicardo Fort.

“Campeones otra vez. La Copa se queda en casa”, fue el mensaje de la entidad madre del fútbol nacional minutos después de que terminara el partido ante Colombia.

En Estados Unidos, la Selección argentina pudo defender el título que había conseguido en Brasil 2021. Aquel triunfo había marcado el punto de inicio de una de las etapas más brillantes del conjunto nacional, con Lionel Scaloni a la cabeza: luego vinieron la Finalísima 2022 y el Mundial de Qatar.

Todos los títulos de la Selección mayor