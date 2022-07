El enojo de Santi Maratea con Denise Dumas

Desde hace algún tiempo Santi Maratea se volvió uno de los influencers que más peso tiene en los medios, y el más querido por sus buenas acciones. Es de público conocimiento que sus convocatorias y campañas solidarias ayudan en diferentes causas y por este tema, muchas veces de manera irónica, se lo suele invocar para que resuelva los problemas del país.

Y algo de esto pasó cuando en el ciclo que conduce Denise Dumas le hacían una entrevista a una mujer que se encontraba muy angustiada, por un inminente desalojo de su casa. Allí la conductora le sugirió que le pidiera ayuda a Maratea.

“Ayer me re calenté porque me llegó el video de un programa donde hacen un móvil con una señora que está a punto de ser desalojada y le dicen que me pida a mí una casa”, aseguró Santi a través de sus stories de Instagram.

Luego aclaró: “Mucha gente interpretó mi enojo como si estuviera mal que me lo pidan a mí cuando se lo tienen que pedir al Gobierno.

Pero ese no era mi enojo“, explicó y agregó sobre la figura de Denise: “A Denise Dumas no la conozco, pero creo que es la mujer más amorosa del país. Me pregunto, ¿saben el poder que tienen en sus manos? Ellas mismas podrían conseguirle una casa a una mujer que está por ser desalojada. Y si no saben cómo hacerlo, yo puedo enseñarles”, advirtió.

Para cerrar puso un paño frío y reflexionó: “Todos deberíamos poner algo de nosotros para que el país mejore, pero los comunicadores deberíamos aprovechar al máximo nuestro poder”, aseguró.