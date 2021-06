El encuentro de El Dipy y Mauricio Macri que hizo explotar la red: “¡Ardan!”

Finalmente, El Dipy y Mauricio Macri se encontraron y se tomaron una foto juntos. El encuentro se dio luego de que el cantante le propusiera al expresidente de la Nación sacarse una selfie para “ver reventar de bronca a los K”, harto de que lo tilden de “macrista”.

“¿Que pedí? FOTO. ¿Y que pasó? ¡Salió selfie con @mauriciomacri!”, anunció El Dipy en su cuenta de Twitter junto a la foto con el exjefe de Estado argentino. Y reveló que también comieron juntos: “¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes”, agregó, causando la furia inmediata de los militantes kirchneristas, a quienes les dedicó la imagen.

La respuesta en la red no se hizo esperar. “Creo que esto no llega ni a la escala de lo que me chupa un huevo”, le puso una usuaria. “Pero escribiste… JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJJAJAAJAJAJJA”, le respondió El Dipy. “Por dios lo antiestético y groncho que es el Dipy!”, “Salamín, más que bronca generás risa… seguí en esa que nosotros nos reímos”, escribió otro seguidor, a lo que el cantante retrucó: “Nico, kirchnerista. No le genera bronca, se ríe. Solo vino a comentar que no le da bronca y que perdió 3 minutos de su vida para escribir esto… AJAJAAJAAAJAJA”.

“Creo que cumplí ¿no? Ajjajaahajajaj ¡Aplausos por favor! Gracias Ardannnnn”, añadió luego de una lluvia de mensajes de todo tipo.

La propuesta anti K de El Dipy a Mauricio Macri

“Podrido me tienen diciéndome MACRISTA, ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca?”, puso El Dipy en la red el fin de semana pasado. Y continuó: “¿Qué les pasa? Si no pienso como ustedes soy de Macri?”, cuestionó cansado de los mensajes que recibe a diario debido a sus comentarios fustigando al gobierno de Alberto Fernández y a la mayoría de los políticos.

Acto seguido, desafiando a sus detractores, el cantante de cumbia mencionó al expresidente de la Nación en el tuit y puso: “Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola, ¿@mauriciomacri sale selfie?“, le preguntó al ex mandatario argentino.

La sorpresa llegó tres horas después, cuando Mauricio Macri, enterado de la propuesta del intérprete de “Partuza” y “Soy soltero”, replicó su mensaje y respondió: “Cuando quieras hacemos la foto”, le dijo a David Adrián Martínez -nombre real de El Dipy- ferviente opositor a las políticas oficialistas, y todo explotó.

En tanto otros, celebraron la posible unión entre el expresidente y el cantante. “El feat más esperado por toda Latinoamérica unida del próximo candidato de la oposición con Mauricio Macri”, “Volvé Mauricio, se extraña sentir que podíamos ser un país… hoy somos la Salada del mundo”, “NOOOOOOO ME VUELVO LOCO. MACRI-DIPY 2023 LA PUT* MADREEEEE”, “Jajaja lloro. Mauricio atento a la República a esta hora solo para hacer reventar a los k con el dipy”, “Te gusta el quilombo jajajajajaja te adoro Mauricio”, también se puede leer entre las opiniones.

El otro guiño de Mauricio Macri a El Dipy contra el Gobierno

No es la primera vez que Mauricio Macri tiene un gesto con El Dipy. En diciembre de 2020, el expresidente retuiteó un hilo realizado por el cantante, quien cuestionó duramente al Gobierno y a sus militantes en las redes.

“Están enojadisimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto Madero y en los countries. Y ellos de pedo llegan a fin de mes. Ahora me agarro el vicio de hacerlos enojar más”, tuiteó El Dipy el 26 de diciembre por la mañana, advirtiendo que iniciaría un “hilo –una serie de tuits conectados de una misma persona- hermoso”.

El crítico tuit del cantante figuraba como el último mensaje en la cuenta oficial de Twitter del exjefe de Estado. Automáticamente tanto el nombre de Macri como el de El Dipy se convirtieron en tendencia, ganándose una lluvia de comentarios de todo tipo, ya sean internautas que coincidieron como de detractores que cuestionaron fuertemente al líder de Juntos por el Cambio por replicar los dichos del músico de cumbia argentina, de 43 años de edad, que en los últimos meses se ha vuelto muy popular por exponer sin filtro su visión de la actualidad y la política.