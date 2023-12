El emotivo video de Lionel Messi que hizo llorar a Marcelo Tinelli tras un año de la final de Copa del Mundo: “Va a quedar para la historia”

Hace un año, @leomessi hacía la hazaña más grande de todas y alegraba a todo un país, y ayer lo volvió hacer con Marcelo Tinelli y miles de fanáticos. La Scaloneta fue homenajeada en la pista del Bailando 2023 (América TV) tras obtener la tercera estrella, en el ritmo “cumbia” de la mano de El Tirri, quién sumó a Yerba Brava para interpretar la famosa “cumbia de los trapos” que sonó en el Mundial de Qatar.

En una performance repleta de camisetas blancas y celestes, la cual incluyó la recreación de la consagración deportiva más importante de todas, Tinelli fue sorprendido cuando Federico Hoppe -su productor de confianza- le dijo que antes de que siga el jurado “tenía que escuchar un mensaje de una persona que él ama”. Con una cara descolocada, dieron paso a reproducir el video.

Entonces, de un momento para el otro, aparece el capitán. “Hola Marce, quería estar en este día tan especial”, arrancó el ganador de 8 balones de oro con la remera de Adidas de las 3 estrellas.

“Para mí, para nosotros, se cumple un año de ese día hermoso que vivimos. Donde fuimos campeones del mundo, de ese mes, en realidad sacando la primera semana después de perder con Arabia que fue jodido, fue un mes espectacular”, agregó.

“Tanto nosotros como la gente de Argentina o la gente que estaba presente en Qatar, disfrutamos muchísimo. Es un mes que va a quedar para la historia, para mí y para la mayoría de argentinos”, afirmó en el trascurso del video.

Luego, hizo hincapié en la gente: “Va a ser un recuerdo que nos va acompañar siempre y ahora, estoy reviviendo acá en Rosario, con familia y amigos, volviendo a disfrutar de todo lo que vivimos en esa época”.





No obstante, Lionel dejó un mensaje para todos los argentinos: “Pasen unas felices fiestas, que tengan un gran 24 y un hermoso fin de año. Sobre todo, desearles que el año que viene sea mejor para todos nosotros los argentinos. Lleno de salud, de felicidad y como siempre, todos juntos una vez más, vamos a salir adelante”.

Asimismo, Marcelo no pudo contener las lagrimas y afirmó que quiso llamarlo 70 veces, pero él no le podía pedir un saludo para el programa.





Posteriormente, el conductor le respondió: “Gracias, Leo. Sabes lo que te amo, profundamente. Los momentos difíciles que has pasado, los momentos gloriosos que has pasado porque ha sido toda gloria en toda tu carrera y de esta alegría que no nos vamos a olvidar nunca, y el enorme amor que te tengo a vos personalmente, de chiquito. Quiero a tu mamá, a Celia, fanática del programa. A Jorge (padre de Lionel Messi), a todos tus hermanos, a Anto, a todos tus hijos y a toda esa familia hermosa que tenés”.

Finalmente, Marcelo Tinelli le dejó un último mensaje a Lionel Messi: “Te quiero agradecer por esa amistad, por ese cariño de tantos años. Gracias como argentino en nombre de todos los argentinos por no haber abandonado nunca y por saber que siempre hay que intentarlo como vos lo hiciste, aún en los peores momentos y por darnos lo más lindo en toda la historia, que es esta Copa”.