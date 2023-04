El Ejército aún no llegó a Rosario y creen que se suspenderá definitivamente su participación en el operativo

Cuestiones logísticas y falta de planificación de las tareas a realizar impidieron que se concrete el anuncio realizado por Alberto Fernández hace casi un mes

La idea inicial era que la Compañía de Ingenieros del Ejército Argentino llegara a Rosario para colaborar con las tareas de urbanización de los barrios más precarios de la ciudad.

“He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros (sic), participe de la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”. Con estas palabras, el presidente Alberto Fernández completó una serie de anuncios relacionados con el involucramiento del Estado Nacional para contribuir a paliar la creciente ola de violencia narco en el gran Rosario. Lo hizo con un imprevisto mensaje televisivo grabado con anterioridad.

Si bien a pocos días del anuncio presidencial una “avanzada militar” se desplazó a la ciudad santafesina junto a funcionarios de otras dependencias nacionales y provinciales, la tarea consistió solamente en el relevamiento del terreno y la enunciación de trabajos a realizar. El personal militar regresó el mismo día a Buenos Aires.

En las últimas horas, Infobae consultó a distintas fuentes del área de Defensa y -con matices- todas coinciden en que hay serias complicaciones para llevar a la práctica la decisión presidencial.

“Tal vez el Presidente no recabó la suficiente información antes de hacer el anuncio, pero una cosa es la voluntad política e incluso la buena predisposición del personal y otra -muy distinta- es la factibilidad operacional táctica y por sobre todo logística. Para esta operación en particular sobre todo en el terreno logístico se presentan problemas por ahora insalvables”, sostuvo uno de los militares consultados por este medio.

Si bien el Ejército tiene predisposición a aportar personal, equipamiento y transporte, lo exiguo del presupuesto militar obliga a la fuerza a requerir refuerzos de partidas dinerarias para solventar cuestiones relativas al alojamiento, racionamiento y -fundamentalmente- la provisión de los insumos necesarios para la ejecución del plan de urbanización. Por ahora, esos fondos no fueron provistos ni por la Nación, ni por la provincia de Santa Fe, ni por la municipalidad de Rosario.

Contrariamente a lo que supo ser la doctrina imperante en materia de operaciones militares en los últimos años, en esta oportunidad el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue desplazado de la organización y eventual realización de la operación NN (así la han bautizado algunos críticos de la iniciativa presidencial ya que la misma no tiene nombre oficial aún). Un representante del Ejército Argentino saluda a Jorge Taiana, ministro de Defensa de la Nación.

Los especialistas consultados por este medio coinciden en sostener que los reparos puestos desde el EMCO al potencial envío de militares sin armamento de protección personal fueron determinantes a la hora de dejar el tema en manos de las autoridades del Ejercito Argentino, al mando del Teniente General Olegario Pereda.

La cuestión de la autoprotección de los militares ante eventuales ataques por parte de sicarios sigue siendo, por estas horas, un tema irresuelto.

Todos los funcionarios (civiles y militares) consultados por Infobae son extremadamente cautelosos a la hora de elegir la palabra adecuada para expresar el estado de situación respecto al envío de la tropa prometida, pero concuerdan en que la demora puede extenderse al punto en el que finalmente pierda sentido llevar adelante la operación.

Tal vez la respuesta más concreta que obtuvo este medio a la pregunta sobre las posibilidades reales de concretar la llegada militar a Rosario la dio un reconocido analista militar en estos términos. “Todas las operaciones militares deben respetar el principio AFA ( Aptas, Factibles y Aceptables), podemos asumir que la tarea es aceptable para los militares involucrados pero estamos lejos de tener los medios aptos y la factibilidad de llevarla a cabo en la condiciones actuales es nula”, explicaron las fuentes consultadas.

Entusiasmo por el FONDEF

Al margen de la incertidumbre por el envío de tropas técnicas a Rosario, la comunidad militar presenció durante la tarde noche del pasado martes un hecho inédito en la actual coyuntura política nacional.

El ex ministro de Defensa y actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, flanqueado por el actual titular de la cartera Jorge Taiana y los antecesores de ambos Nilda Garré y Horacio Jaunarena presentaron el libro “FONDEF una política de Estado”, en las instalaciones de la Universidad de la Defensa .

El Fondo para la Defensa (FONDEF) surgió de una iniciativa del propio Rossi cuando integró la Cámara de Diputados de la Nación y cosechó el apoyo casi unánime de la oposición.

El FONDEF surge para sostener una fuente de financiamiento para el equipamiento militar que esté por fuera de las partidas presupuestarias que el sector militar recibe anualmente para gastos de funcionamiento (salarios, pago de servicios, mantenimiento edilicio y otros).

Tanto el ex ministro radical como los funcionarios oficialistas presentes coincidieron en la necesidad de afianzar el rol del FONDEF como garante de una política de estado en materia de defensa.

En un hecho casi inédito, en Argentina hubo un reconocimiento expreso a la compra de patrulleros oceánicos para la Armada Argentina iniciada por Mauricio Macri y concluida por la actual gestión de Alberto Fernández.

“El enorme mérito del FONDEF es dar previsibilidad y sustento presupuestario al proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas” hay que cuidarlo para que su ejecución cumpla los objetivos que se propusieron cuando se votó”, sostuvo Jaunarena durante su alocución.

Rossi destacó al respecto la importancia que tuvo el fondo para “avanzar con un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, de manera de que pudieran cumplir con su misión principal, que es garantizar la custodia de la soberanía en nuestro espacio aéreo, marítimo y terrestre”.

Por su parte, el ministro Taiana manifestó: “Además del FONDEF, hemos logrado hacer realidad la promesa de jerarquización salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas y esos dos elementos favorecen el reconocimiento de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas y les otorga un mayor crecimiento en sus carreras”.

El Gobierno nacional reiteradamente anunció su intención de proceder a la modernización y reequipamiento militar, mucho se ha avanzado en materia de radarización y reapertura de bases y cuarteles en los extremos norte y sur del país. No obstante, la reciente visita de Alberto Fernández a su par estadounidense, Joe Biden, presupone un cambio radical de enfoque respecto a las intenciones de adquirir aviones de combate y otro tipo de sistemas de armas a China.

Estremecedor relato de Luis Schiappa Pietra, jefe de la agencia local contra el crimen organizado. Poli-narcos, doble agentes y mensajes telefónicos que comprometen al senador provincial Armando Traferri y a la segunda de la provincia, Alejandra Ródenas

Es el titular de la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, una unidad fiscal especializada que tiene otros tres fiscales y apenas ocho o diez empleados. Conoce las estructuras narco de la provincia como nadie, lideró las principales investigaciones que llevaron a la cárcel a los líderes de las dos bandas rivales (Los Monos y los Alvarado) y actuó incluso contra fiscales corruptos.

A Ariel Máximo “el Guille” Cantero lo acusó por el homicidio del casino City Center. Pidió 22 años de prisión. La causa está por ir a juicio. Y a Esteban Lindor Alvarado logró encerrarlo en Ezeiza con prisión perpetua, de donde se quiso fugar en helicóptero hace un par de semanas.

En el juicio a Alvarado fueron condenadas otras 22 personas. Muchos eran policías, incluyendo al Jefe de la División Judicial de la fuerza local, Luis Quevertoque, que había sido clave en las investigaciones contra Los Monos. Además, se presentaron evidencias de que la Justicia federal de Rosario ya sabía desde hacía años de las complicidades estatales con el crimen organizado y no había avanzado, a tal punto que Schiappa Pietra y su colega Matías Edery hicieron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. No pasó nada.

Como si fuera poco, aparecieron mensajes telefónicos comprometedores para el poderoso senador provincial Armando Traferri y para la entonces diputada nacional y actual vicegobernadora, Alejandra Ródenas. Los fiscales quieren investigar a Traferri, que también aparece mencionado en una causa de corrupción vinculada al juego clandestino, pero no pueden avanzar porque el Código Procesal Penal local no lo permite si el Senado no le quita los fueros. Y eso no va a ocurrir nunca. De hecho, la cámara ya rechazó el pedido en una sesión cerrada a la prensa. Pero Schiappa Pietra y Edery no se rinden: llegaron hasta la Corte Suprema, en donde esperan que se declare la inconstitucionalidad de la norma que impide investigar por corrupción a los políticos de Santa Fe.

-Luis, cuando Esteban Alvarado se quiso fugar en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, vos dijiste “no es un nene malo; esto es producto de la complicidad con el narcotráfico”.

-Son el producto de lo que ha sido en Santa Fe una estructura, una historia de vínculos y de relaciones de actores estatales, en muchos casos de importante porte y con alto poder de decisión, con tramas criminales muy complejas que han generado mucho daño y que siguen generando mucho daño.

-¿Hay narcotráfico sin complicidad política?

-Mirá, yo soy fiscal, así que te hablo de lo que nosotros vemos en nuestras investigaciones. Y lo que hemos visto en distintas investigaciones vinculadas al crimen organizado es que siempre hay algún tipo de componente estatal. Estas organizaciones, en definitiva, a la larga siempre van a buscar algún tipo de cobertura de distintos actores estatales y en algunos casos de la política.

De hecho hemos tratado y estamos procurando el desafuero de un senador que tenía fuertes vínculos con un sector policial que está altísimamente comprometido con las tramas vinculadas a negocios ilegales de toda naturaleza y también narcotráfico.

-El senador Armando Traferri.

-Sí. Esto no quiere decir, no estoy diciendo que el senador sea parte de una estructura de narcotráfico. Lo que digo es que este senador en un teléfono que logramos abrir en el marco de la investigación de la causa Alvarado le decía a uno de los policías vinculados con Alvarado que debía protegerlos, debía preservarlos. Estaba en el teléfono y es público. Se pasó en el juicio.

Nosotros cuando empezamos el juicio de Alvarado ya comenzamos con una condena en procedimiento abreviado a un jefe policial, un alto jefe policial que era el jefe de la División Operativa de Judiciales que fue el que investigó a Los Monos.

-Luis Quevertoque, que se suponía que investigaba a Los Monos porque era un buen policía y en realidad trabajaba para la otra banda.

-A ver, de hecho yo participé del juicio de Los Monos. Luego, tres años después, nosotros investigando advertimos que Quevertoque había sido parte de la organización de Alvarado. Lindor Alvarado

-O sea, vos estuviste en un juicio por homicidio contra uno de los capos de una banda criminal de narcotraficantes siendo ayudado por un policía que hacía bien su trabajo, solo que luego advertimos que en realidad lo hacía bien porque tenía una ultra intención dado que tenía una participación con la banda opuesta. Esto es Rosario o la Argentina…

-Fue así.

-¿En ese juicio también hay un audio vinculado con la actual vicegobernadora de la provincia?

-Esto ocurrió también en el marco de la investigación, cuando Alvarado estaba prófugo. En ese momento nosotros allanamos una casa en las islas de Entre Ríos, enfrente de Rosario y en el marco del allanamiento llegó la vicegobernadora, que en ese momento era diputada nacional.

-¿Se presenta en el allanamiento una diputada nacional? ¿En carácter de qué?

-De titular de la morada que se estaba allanando. Nosotros no lo sabíamos.

-¿Allanan un domicilio vinculado con el narcotráfico y la titular de la propiedad era la por entonces diputada y actual vice gobernadora de la provincia Santa Fe?

-Sí.

-¿En el juicio de Alvarado también hay algún audio en el que se menciona a la vicegobernadora?

-Lo mandamos a Estados Unidos el teléfono. No se podía abrir acá. Al mes lo abrimos. Esto es cuando Alvarado estaba prófugo. Lo que pudimos obtener fueron dos meses de mensajes de texto que él me enviaba mientras estaba prófugo. En esos mensajes, él en un momento le manda un mensaje a su abogado, también condenado como parte de la organización. Y le dice “Bueno, Claudio, remové, remové y si no que nos de una mano la Ródenas”.

-¿Que nos dé una mano la Ródenas?

-Sí.

-Es decir que mientras Alvarado estaba prófugo hubo por un lado un allanamiento en un domicilio que era propiedad de ella, creyendo que Alvarado estaba ahí. Y luego hay un mensaje de texto en el que Alvarado…

-Un audio.

-¿Un audio a su abogado, condenado por ser parte de la organización, en el que le dice: “bueno, si necesitás que nos ayude la Ródenas, que es la actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe”?

-Sí. Todo esto pasó en el juicio.

-¿Y qué pasó con esto, Luis?

-Bueno, yo por eso también dije esto que dije cuando me preguntaban de Alvarado, si me sorprendió lo de Alvarado. Yo lo que creo que es que no sé si se ha tomado nota de la trascendencia institucional que ha sido para la provincia ese juicio. Nosotros cuando pasábamos por ese juicio, salíamos de las audiencias y decíamos “esto tiene que significar algo”.

-Una bomba nuclear. Pero no, no pasó nada.

-Pasó, pasó lo que vemos.