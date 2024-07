El doloroso posteo de Santi Maratea tras la muerte de su papá: “Me siento muy solo”

En el día de hoy, Santi Maratea reapareció en las redes para contar una triste noticia personal. El influencer que se dedica a ayudar a los demás con colectas, se mostró muy triste al anunciar el fallecimiento de su papá.

“Algunos ya saben que él estaba enfermo, que le diagnosticaron cáncer y, bueno, finalmente la enfermedad lo terminó matando. También sabrán que, hace cinco años, se murió mi mamá, entonces esto hace que básicamente no tenga ni mamá ni papá”, comenzó diciendo el influencer.

Y continuó: “Yo trabajo con las redes sociales y sentía que tenía que contarles esto antes de seguir subiendo videos relacionados a mi trabajo u a otras cosas. Y también para que sepan cómo estoy. Respondiendo a la pregunta de ‘¿cómo estoy?’, no lo sé, un poco asustado creo, pero no lo sé. Quizás me siento muy solo”, expresó.

“Y no sé que va a pasar en un futuro. Estoy en un momento donde siento un poco de miedo, porque me siento muy solo y porque las dos personas que más protección me generaban ya no están. Y es muy loco ese sentimiento, de entender que ya no están, en este plano que es tan grande, y abrumador, ya no están ellos, pero yo sí. Yo sigo acá sin saber que chot.. voy a hacer “, puntualizó.

“Eran un lugar seguro, mi mamá y mi papá, y ahora están los dos muertos. Entonces me siento inevitablemente solo, y no sé qué va a pasar en un futuro”, remarcó.

Al tiempo que reflexiono: “A lo largo de la vida me comí bastantes desilusiones y traiciones, por lo que soy alguien que hoy en día me encierro mucho en mí y me cuesta confiar en la gente, incluso en amigos que tengo. Me cuesta confiar, aunque a veces no lo diga o siempre lo demuestre, en el fondo desconfío mucho. Siento que el amor que me puedan tener no es una razón o argumento suficiente que no me van a cag** o lastimar”, dijo con dolor.

En medio de su reflexión por el desolador momento que vive, Santi les reveló a sus seguidores que una persona cercana abusó de él. “Hace un año y medio me pasó una situación con un amigo de la infancia. Nos habíamos ido de joda, vinimos a dormir a mi casa. En la mitad de la noche me despierto con el guacho arriba mío, besándome, para no ser muy explícito y que me bajen el video”, relató él.Santiago Maratea contó que fue víctima de abuso y reflexionó por la soledad que siente tras la muerte de su padre. (Foto: Instagram/santimaratea)

“Cuando me quise dar cuenta, básicamente ya había terminado. No sé si me estoy haciendo entender, si me explico”, detalló. “Fue muy raro”, comentó también por el episodio que vivió. “Hace poco hablaba con un mejor amigo y le contaba sobre esta soledad que siento. Intentando entender por qué las personas que quiero mucho y me quieren mucho me lastiman. ¿Por qué me pasa tantas veces eso en la vida?”, relató.

Incluso, contó que decidió tener una charla con esa persona. “Cuando me junté a hablar fue peor que lo que pasó. Nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”, comentó Santi. “Sé que la mayoría de los hombres canalizan para el ort… su sexualidad, les da miedo atravesar las sombras que tienen”, agregó.

Al respecto, reflexionó: “Yo no nací en una cajita de cristal, entiendo que el mundo está cag… a palos. El 99% de las personas tienen la cabeza hecha mier… y ese 1% restante, la pasa como el ort… por vivir en un mundo tan hostil como este”. Y manifestó: “Todos tenemos sombras, y la mayoría de las personas no las trabajan. Lo sé desde muy chico”.

Ver esta publicación en Instagram: https://www.instagram.com/reel/C-CCcPXNy9V/

El desgarrador mensaje de Santi Maratea por la muerte de su papá

Después de contar que Rafa murió hace dos semanas por cáncer de pulmón, Santi denunció públicamente que un amigo de la infancia abusó de él. Por eso, reflexionó: “¿Por qué les cuento esto? Ustedes dicen: ‘¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando de que murió tu viejo?’. En las únicas dos personas que confiaba era en mi mamá y mi papá. En ellos tenía la seguridad que no me iban a traicionar, que siempre iba a tener todo para que yo esté bien”.

Santi Maratea se mostró desolado por la muerte de su papá. (Foto: Instagram / rafamaratea).

Por eso, manifestó: “Estoy asustado. Me siento muy solo porque me cuesta confiar en la gente y no sé qué va a pasar en un futuro. Eran las dos personas que más protección me generaban y ya no están”.

Además de esta pérdida, hace 5 años Mariana, la mamá de Santi, se quitó la vida luego de sufrir una depresión. Por esa razón, Maratea se mostró desolado por la muerte de sus padres y comunicó cómo intentará salir adelante. “Voy a seguir entrenando porque me hace bien, y poniendo la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma”, aseguró.