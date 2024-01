El divertido cruce entre Pampita y Lali: “¿La viste bailando?”

Hace algunos días, Carolina “Pampita” Ardohain estuvo de visita en el streaming que llevan adelante Zaira Nara, Lizardo Ponce, Juariu, y Lola Latorre en Punta del Este y dejó algunos títulos sobre diferentes temas.

En post de contestar todas las preguntas que le fueron realizando, Juariu le invitó a jugar e imaginar con qué mujer le gustaría estar, si es que algún día le gusta el género femenino. Ahí y sin pensarlo mucho, Pampita lanzó: “Si en algún momento me gustan las mujeres, yo creo que Lali, diosa, hot debe ser bárbara en la cama”, expresó.

Y sumó: “Tiene una pinta de que es una bomba”, agregó al tiempo que con su ojo de jurado completó: “¿La viste bailando en el escenario?, ¡Uff una bomba!”.

No obstante aclaró: “No me escribas Lali porque todavía no me gustan las mujeres, pero, si hay que apostar”, dejó la puerta abierta.

Ante la repercusión de los dichos de Pampita, la cantante salió a responderle rápidamente a la modelo y desde su cuenta de twitter Lali escribió: “Che, díganle a Pampa que yo re estoy eh”, con emojis de corazón y caritas pícaras.