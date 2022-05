El Director Médico de Funes Marcelo Masciotta informó sobre el caso de Hepatitis Aguda infantil.

Debido a las noticias sobre este paciente y la alerta epidemiológica emitida desde el Ministerio de Salud es que consultamos al doctor Masciotta, “si, se trata de un pacientito de 8 años que reside en las cercanías del Centro de Salud Eva Perón al que concurrió por un cuadro de vías respiratorias, pero en su auscultación la doctora que lo revisó detectó que su piel tenía una tonalidad amarilla, por lo que con mucho criterio decidió derivarlo a Rosario. Destaco que el niño tiene todos sus controles pediátricos y carnet de vacunación al día y es paciente de un pediatra que pertenece a nuestro Centro de Salud Pública.

Allí es donde a través de análisis y estudios pudieron comprobar que su diagnóstico es de Hepatitis Aguda Grave.

Conocido el diagnóstico esta mañana me comuniqué personalmente con el papá quien me confirmó que el niño de 8 años sigue estable y evolucionando y que ningún otro miembro de la familia tiene ningún síntoma.

Salud Provincial se ha hecho cargo del caso como corresponde y lo ha trasladado a un Sanatorio privado para su mejor atención y seguimiento que acompaño personalmente.

No debemos dejar de aclarar que es un hecho aislado y que no debe alarmar a nuestra comunidad.

No refiere contagio en su entorno, si bien se está investigando su origen ya se han descartado hepatitis Ay B y se han enviado Muestras para investigar en el Hospital Malbrán de Buenos Aires para descartar Hepatitis C y D también e incluso llegar a conocer el origen que causó esta patología.

Por supuesto por la edad del niño está escolarizado, pero esto no causa ninguna alerta especial porque no es un cuadro contagioso, si recordar que SIEMPRE se recomienda higiene de manos, el lavado consciente de verduras, frutas y de todos los alimentos que se consuman en forma cruda, especialmente con agua potable. A eso hay que sumar la vacunación contra la hepatitis A y B”.

Si bien no se descarta la posibilidad de un Trasplante de Hígado porque en los otros dos casos diagnosticados en Argentina hubo que realizarlos, por el momento nuestro paciente no reviste gravedad como para indicarlo, por lo que no queremos apresurarnos a decir que será necesario.

Masciotta