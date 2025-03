El descargo de Wanda Nara ante la decisión de no restituir a las niñas: “Puede venir el Presidente o quien sea”

Continúa la disputa legal por el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la pelea por la tenencia compartida de las menores está en un momento clave, tras un nuevo fallo judicial.

Según lo que rige en la Ley el sistema de tenencia compartida señala que los padres deberan tener la misma cantidad de días para llevar adelante la crianza de los menores. En la mayoría de los casos el régimen se basa en 15 días cada progenitor para que sea equitativo.

No obstante en el caso Icardi-Nara, la conductora se niega a restituir a las menores con su padre, al que hace mas de 2 meses que no ven, alegando que las niñas “no quieren estar con él”.

Tras las acciones presentadas por los letrados de ambas partes, y el pedido de recusación del Juez por parte de Wanda Nara, que falló a favor de Mauro Icardi dándole el plazo a la madre de tres días para propiciar la revinculación de las menores con su padre, y de lo contrario la conductora se pronunciaría en desobediencia debiendo pagar una multa que será donada al Hospital de niños Gutiérrez.

Tras la apelación, la medida dictada por el juez entró en un “gris” legal que le permitió a Nara ganar tiempo en su pedido hasta que la Cámara resolviera la apelación. Sin embargo, hace algunos días, la Justicia estableció un plazo de tres días para que las menores sean reincorporadas con su padre. En el nuevo documento que difundió el periodista “Pampa” Mónaco en sus redes sociales, se lee: “Disponer en forma urgente y sin más trámites el reintegro de las niñas a su padre, el Sr. Mauro Icardi, a fin de compensar los 15 días corridos de vacaciones que las menores se vieron impedidas de gozar con su padre”.

El descargo de Wanda Nara

Tras el fallo de la cámara y cumplido establecido por la Ley, Wanda Nara aseguró que acatara la resolución judicial y que si Mauro quiere ver a sus hijas, deberá ir a su domicilio”.

Asimismo se volcó a las redes para contestarle un tuit al periodista Gustavo Méndez que posteó: “14:14 Wanda no entregó a sus hijas a Mauro Icardi”. En ese momento, la mediática decidió responder de manera tajante. “Mis hijos están en el colegio hasta las 5″, comenzó diciendo. “No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo SOLA ni existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él”, comenzó diciendo en un posteo que luego borró.

Acto seguido siguió con su explicación del caso, y dio las razones por las que sus hijas continúan bajo su cuidado. “Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él, y en el domicilio de ellos”, justificó.

“Yo ofrecí a retirarme para facilitar esos encuentros. Si un papá o mamá están tan desesperados por ver a sus hijas van donde sea, más al domicilio de los menores si sabes que están mal, después de a poco seguramente el vínculo se recupera algún día. Él les dijo muy claramente que se los va a llevar a Turquía a vivir apenas los tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos, ¿te parece muy raro?”, continuó en la misma línea.

“Y además les dijo reiteradas veces GRABADAS no tener tiempo en la agenda para verlos. Puede venir la policía, el presidente y quien sea, si mis hijos dicen NO es NO, por algo será”, aseguró.

“La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando tenga tiempo en su agenda quizás priorice el pedido o cuidado de mis hijos o acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedir al Juez, ya que también se negaba a que los menores tengan terapia”, cerró.