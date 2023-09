El descargo de Holder luego de que en Intrusos lo trataran de “motochorro” al aire

Luego del debut con 14 puntos de rating del Bailando 2023 por América Tv, las repercusiones no tardaron en llegar y por eso Thomás Holder participante del reality de baile fue invitado a Intrusos para hablar de su experiencia en el día de ayer en el certamen.

Y si bien el exGran Hermano no pudo bailar porque no dieron los tiempos, acudió a la entrevista para contar cómo vivió él la jornada. Sin embargo en medio de la nota, Marcela Tauro quiso saber qué había pasado detrás de cámaras, ya que notó que el equipo de producción estaba inquieto con la presencia del invitado.

Allí fue que preguntó, y fue Guido Záffora quien tomo la palabra para relatar lo que había sucedido: “No me gusta la gente patotera, la gente maltratadora. Y siento que lo que vimos recién en el pasillo, con una productora, que tu amigo te tuvo que parar, fue de muy mal gusto”, comenzó diciendo el panelista ante la indiferencia del invitado.

Al parecer, ninguno de sus compañeros de piso estaban al tanto de lo sucedido, y pidieron más precisiones: “No me gustó cómo maltrató a Solpi”, insistió Záffora en defensa de su productora.

Ante el desconocimiento del resto del equipo del conflicto, el panelista aclaró: “Le pidieron por favor que se sacara la capucha y no se la quiso sacar. Yo venía del baño y veo una situación muy tensa, a Solpi pidiéndolo por favor que se quede”, reveló el entredicho.

“Vamos a ser compañeros en el bailando, voy con buena onda y se me vino encima como patoteándome”, siguió Záffora dejando entrever que Holder quiso pegarle.

En ese momento, Holder explicó el motivo de su look. “Como me siento un poco mal, dije ‘voy con capucha’. Quería venir igual al programa porque me había comprometido. Me parece que no está mal”, señaló el invitado que se mantuvo en silencio mientras Záffora hacía su descargo.

No obstante el tema no quedó ahí y fue Karina Iavícoli quién le contestó a Holder: “¿Qué tiene que ver la capucha con sentirse mal? No entiendo, porque parecés un motochorro”, lanzó.

Por su lado, Marcela Tauro intentó llevar tranquilidad y sumó: “Por ahí le da inseguridad”, a lo que se sumó Pampito que reveló el motivo por el cual Holder se sentía mal y contó que había tenido un problema con su mamá de salud.

“Yo me entero ahora, te voy a buscar. Por lo menos pedime disculpas”, afirmó Guido, todavía disgustado con el ex GH. “Si te sentiste atacado, perdón”, dijo sin mucha convicción Holder.

La intervención de Flor de la V llegó para desviar el tema y atenuarse a la rutina y retomó el dialogo con Noelia Pompa que se encontraba presente en el móvil. Sin embargo un nuevo cruce se dio entre el invitado y Karina Iavícoli cuando esta le quiso hablar y el se negó a mirarla: “Vos sos una persona que cada vez que habla de mí, me ataca. Así que no quiero hablar con vos”, señaló. “Te conocí una sola vez, la ultima vez que viniste a Intrusos”, replicó la periodista, y allí el invitado hizo mención a que lo había comparado con un motochorro.

El descargo de Holder en redes sociales

Tras el tenso momento Holder se volcó a las redes para hacer un descargo y sostuvo: “Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente…Ella había tenido ya un ACV hace 2 años, se tuvo que volver a Rosario, y no llegué ni a verla, estuve todo el día mal y triste, hace más de 5 meses que no comparto nada con ella, no cancelo para ir al programa y les aviso: “Chicos voy con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás”. Voy y lo primero que hacen es decirme: “Che, pareces un motochorro con capucha”, escribió en su defensa.

Y agregó la diferencia con otros artistas: “Si iría Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie le diría nada…solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de mierda que les gusta arruinar vidas”, sentenció.

Más abajo resaltó que antes del conflicto le había mandado un saludo a la familia de Silvina Luna, ya que ambos son Rosarinos y desde el panel obviaron esto para dedicarse a resaltar su vestimenta: “Le mandé un saludo y un abrazo fuerte a la familia de Silvina Luna porque lo lamento mucho y les importó dos huevos y me saltaron con una capucha”, advirtió. “Que asco la verdad”, cerró.

Luego compartió algunos mensajes de la gente y volvió a explicar el por qué de su look y agradeció el apoyo de la gente que lo entendió.